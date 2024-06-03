Mourinho'nun maaşı belli oldu! Fenerbahçe kesenin ağzını yırttı

03 Haziran 2024 06:47 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 07:19

Jose Mourinho Fenerbahçe'de! 'Sizin hayaliniz benim hayalim'

Jose Mourinho Fenerbahçe'de! 'Sizin hayaliniz benim hayalim'

Geride kalan sezonu, kendi puan rekorunu kırmasına rağmen, şampiyonluk için büyük mücadele verdiği Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe yeni sezon için gözünü karartırken ilk adımını teknik direktör koltuğu için attı. İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, takımı dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı 2 yıllığına Jose Mourinho'ya emanet etti.

BONUSLAR HARİÇ 700 MİLYON LİRA!

Büyük ses getiren bu transferin ardından Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı yıllık ücret de merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin Mourinho'ya, 2 yıl için yardımcılarıyla birlikte toplamda 46 milyon euro kazanacağı öne sürülürken, tecrübeli çalıştırıcının alacağı yıllık ücret de ortaya çıktı.

Portekizli teknik direktörün, bonuslar hariç Fenerbahçe'den 2 senede toplam 20 milyon euro yani yaklaşık 700 milyon lira alacağı öğrenildi. Portekizli hocanın yardımcılarına ise toplamda yaklaşık 2 milyon euro ödenecek.

İKİ ESKİ YARDIMCISI YOLA ÇIKIYOR

İngiliz yayın organı Telegraph'ta yer alan habere göre; Mourinho, Tottenham Hotspur'daki eski asistanı Ricardo Formosinho ile Fenerbahçe'de yeniden bir araya gelecek. Mourinho'nun Porto'da birlikte Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı takımda olan yardımcı antrenör Formosinho'yu ekibine katacağı bir diğer iddia.