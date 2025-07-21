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 | Berrak Arıcan

Almanya'da 'Rus ajan' tedirginliği: Casusluk girişimleri 2 katına çıktı

Rusya tehdidine karşı harekete geçen Almanya'da, Rus istihbarat servislerinin casusluk girişimleri ve sabotaj faaliyetlerinin de arttığı ortaya çıktı. Alman Askeri İstihbarat Servisi (MAD), eylemlerin de daha agresif hale geldiğini bildirdi.

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Almanya'da 'Rus ajan' tedirginliği: Casusluk girişimleri 2 katına çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 11:00

Almanya, Rusya tehdidine karşı savunmasını artırmak için harekete geçti. Bu sırada ülkedeki Rus istihbarat servislerinin girişimleri ve sabotaj faaliyetlerinde de önemli bir artış olduğu bildirildi.

Alman Askeri İstihbarat Servisi (MAD) Başkanı Martina Rosenberg 'nın casusluk faaliyetlerine ilişkin Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, "Casusluk ve hibrit önlemler alanında vakalarda güçlü bir artıştan bahsediyoruz. Eylemler daha yoğun ve daha agresif hale geldi." dedi.

Almanya'da 'Rus ajan' tedirginliği: Casusluk girişimleri 2 katına çıktı

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDEKİ HAREKETLER

Rus istihbarat servislerinin dönemindeki gibi hareket ettiğini dile getiren Rosenberg ayrıca casusluk araçlarının da genişletildiğini belirtti. Rosenberg ayrıca, "Casusluğa karşı en iyi koruma, bu tehdidi ciddiye almak, işaretlere dikkatle tepki vermek ve ilgili makamları zamanında bilgilendirmektir." ifadelerini kullandı.

Almanya'da 'Rus ajan' tedirginliği: Casusluk girişimleri 2 katına çıktı

CASUSLUK GİRİŞİMLERİ 2 KATINA ÇIKTI

MAD'a göre Rusya'nın casusluk girişimleri 'da 1 yıl içinde neredeyse 2 katına çıktı. Rus ajanların, üçüncü ülkeler üzerinden Almanya'ya girmeye devam ettikleri kaydedildi.

Bakanlığına bağlı MAD, silahlı kuvvetlerin korunmasından, aşırılıkçıların önlenmesinden ve askerler ile sivil çalışanların güvenlik kontrollerinden sorumlu olarak faaliyet gösteriyor.

ALMANYA SAVUNMASINI ARTIRDI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle beraber Avrupa'da tedirginlik zirveye çıktı. Tarihi bir yatırıma hazırlanan Almanya, silahlı kuvvetlerin gücünü artırmak için yüzlerce tank ve zırhlı aracı envanterine katmak için kolları sıvadı.

Almanya'da 'Rus ajan' tedirginliği: Casusluk girişimleri 2 katına çıktı

'TARİHİNİN EN BÜYÜK SİLAHLANMASI'

Alman gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre, Almanya yaklaşık bin tane Boxer zırhlı muharebe aracı ve personel taşıyıcı, 600 adet yeni nesil Leopard 2A8 tankı ve çok sayıda Puma zırhlı muharebe aracı satın alacak.

Uzmanlar, Almanya'nın bu adımının tarihi olduğunu, Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana 'en büyük ' olarak yorumluyor.

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ETİKETLER
#Almanya
#silahlanma
#savunma
#soğuk savaş
#casusluk
#Rusya
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