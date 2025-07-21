Almanya'da 'Rus ajan' tedirginliği: Casusluk girişimleri 2 katına çıktı

Almanya, Rusya tehdidine karşı savunmasını artırmak için harekete geçti. Bu sırada ülkedeki Rus istihbarat servislerinin casusluk girişimleri ve sabotaj faaliyetlerinde de önemli bir artış olduğu bildirildi.

Alman Askeri İstihbarat Servisi (MAD) Başkanı Martina Rosenberg Rusya'nın casusluk faaliyetlerine ilişkin Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, "Casusluk ve hibrit önlemler alanında vakalarda güçlü bir artıştan bahsediyoruz. Eylemler daha yoğun ve daha agresif hale geldi." dedi.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDEKİ HAREKETLER

Rus istihbarat servislerinin Soğuk Savaş dönemindeki gibi hareket ettiğini dile getiren Rosenberg ayrıca casusluk araçlarının da genişletildiğini belirtti. Rosenberg ayrıca, "Casusluğa karşı en iyi koruma, bu tehdidi ciddiye almak, işaretlere dikkatle tepki vermek ve ilgili makamları zamanında bilgilendirmektir." ifadelerini kullandı.

CASUSLUK GİRİŞİMLERİ 2 KATINA ÇIKTI

MAD'a göre Rusya'nın casusluk girişimleri Almanya'da 1 yıl içinde neredeyse 2 katına çıktı. Rus ajanların, üçüncü ülkeler üzerinden Almanya'ya girmeye devam ettikleri kaydedildi.

Savunma Bakanlığına bağlı MAD, silahlı kuvvetlerin korunmasından, aşırılıkçıların önlenmesinden ve askerler ile sivil çalışanların güvenlik kontrollerinden sorumlu olarak faaliyet gösteriyor.

ALMANYA SAVUNMASINI ARTIRDI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle beraber Avrupa'da tedirginlik zirveye çıktı. Tarihi bir yatırıma hazırlanan Almanya, silahlı kuvvetlerin gücünü artırmak için yüzlerce tank ve zırhlı aracı envanterine katmak için kolları sıvadı.

'TARİHİNİN EN BÜYÜK SİLAHLANMASI'

Alman gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre, Almanya yaklaşık bin tane Boxer zırhlı muharebe aracı ve personel taşıyıcı, 600 adet yeni nesil Leopard 2A8 tankı ve çok sayıda Puma zırhlı muharebe aracı satın alacak.

Uzmanlar, Almanya'nın bu adımının tarihi olduğunu, Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana 'en büyük silahlanma' olarak yorumluyor.