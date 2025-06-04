Almanya'da tonlarca ağırlıkta 3 bomba paniği! OHAL ilan edildi, şehir boşaltıldı

Almanya'da bir kez daha 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba paniği yaşanıyor. Bu kez Köln'de bir tersanede ikisi 20 ton, biri 10 ton ağırlığında 3 bomba bulundu. Alman basınından Bild, bombaların inşaat çalışmaları sırasında fark edildiğini yazdı. Şehirde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ren nehri kıyısındaki Deutz Tersanesi'nde bulunan bombalar nedeniyle nehrin her iki yakası da trafiğe kapatıldı.

ALMANYA'DA EN GENİŞ ÇAPLI TAHLİYE OPERASYONU

Bombaların bulunmasının ardından Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleştirilen en geniş çaplı tahliye operasyonu başladı. Polis, şehirdeki tüm evleri gezerek uyarılarda bulundu. Yetkililer, gönüllü tahliyeye uymayanlar için zorla uzaklaştırma kararı verdi.

CANLI YAYINLAR BERLİN'DEN YAPILACAK

Tahliye nedeniyle, nehir üzerindeki 3 köprü, şehrin ana tren istasyonu, demiryolu trafiği, filarmoni orkestrasının binası, 2 huzurevi, belediye başkanlığı binası, kamu binaları, çok sayıda kreş, 1 hastane ve 1 müze kapatıldı. Şehirdeki bazı restoranlar ve Almanya merkezli televizyon kanalı RTL'nin binası boşaltıldı. RTL’nin yayınları, Berlin'deki stüdyolara kaydırıldı.

BOMBALAR SERT YÜZEYE TEMASTA PATLAYABİLİRLER

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Hepimiz, bombanın etkisiz hale getirilmesi sürecinin tamamlanmasını umuyoruz. Bu, ancak şehirdeki evlerin ve iş yerlerinin zamanında boşaltılması halinde mümkün olabilir" ifadelerine yer verildi.

Üç bombanın da ABD yapımı olduğu ve sert bir yüzeye temas ettiğinde patlamaya neden olacak fünye mekanizması ile donatıldığı belirtildi.