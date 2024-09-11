Almanya'da tramvayların geçtiği köprü çöktü

11 Eylül 2024 10:55 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 11:04

Almanya'nın Saksonya eyaletinin Dresden kentinde yer alan Carola Köprüsü'de tramvayların geçtiği 100 metrelik bölüm kısmen çöktü. Köprü çevresi geniş çaplı trafiğe kapatılırken olaya ilişkin savcılık inceleme başlattı.

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Dresden itfaiyesinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Carola Köprüsü'nün bazı bölümlerinin henüz bilinmeyen bir nedenle kısmen çöktüğü belirtilerek, tramvayların geçtiği 100 metrelik köprü bölümünün Elbe Nehri'ne düştüğü aktarıldı.

CADDE SULAR ALTINDA KALDI

Yapılan açıklamada köprünün kısmen çökmesi sırasında, konutların ısıtılmasında kullanılan sıcak su taşıyan iki borunun hasar aldığı ifade edilirken, bu borulardan sular aktığı ve nehrin yanından geçen Terrassenufer Caddesi'nin sular altında kaldığı belirtildi.

Carola Köprüsü çevresinin geniş çaplı trafiğe kapatıldığı, köprünün başka bölümlerinin de çökme tehlikesi bulunduğu bildirildi.

İlk belirlemelere göre kimsenin yaralanmadığı olaya ilişkin savcılığın inceleme başlattığı aktarıldı.