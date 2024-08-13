Almanya'da Türk lokantalarına sınırlama teklifi: Irkçı planı döner yiyerek duyurdu

13 Ağustos 2024 08:59 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 09:02

Türkiye-Almanya arasında döner krizi! Ankara tescil için başvuru yaptı

Türkiye-Almanya arasında döner krizi! Ankara tescil için başvuru yaptı

Almanya'nın Heilbronn şehrinde bölgede yaşayan Türk kökenli Alman vatandaşlarına yönelik ırkçı bir çağrı geldi. Hıristiyan Demokrat Parti'nin (CDU) kentteki belediye meclisi üyesi Christoph Trosbach, kasabadaki Türklere ait dönerci, kebapçı gibi işletmelerin faaliyetlerine üst sınır getirilmesini istediklerini duyurdu.

Trosbach, ırkçı talebi eline aldığı dönerden bir ısırık alarak "Çok lezzetli ama her gün değil" ifadeleriyle duyurdu.

"SAĞA BAKIYORUM DÖNER, SOLA BAKIYORUM KEBAP!"

Aynı zamanda bir avukat olan Trosbach, ofisine yürüme mesafesinde çok fazla restoran bulunduğundan her öğle yemeği molasında başka bir restoranda yemek yiyebildiğini belirterek "Artık sağa bakıyorum döner, sola bakıyorum bir kebapçı, iki ev aşağıda bir tane daha" ifadelerini kullandı

Bu durumu bir sorun olarak tanımlayan Heilbronn şehrinin Hıristiyan Demokrat belediye meclis üyesi, "Mağaza seçeneklerinin giderek tek taraflı hale gelmesi beni üzüyor. Yalnızca kebapçılar, berberler, güzellik salonları veya cep telefonu mağazaları...” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI ÇEKİNCELİ

Diğer yandan belediye meclisindeki Hıristiyan Demokratlar grubu da konuyla ilgili belediye yönetimine başvuruda bulundu. Belediye meclisinin yakında bu konuyu gündemine alacağını ifade eden Trosbach, "Amacımız mümkün olduğu kadar geniş yelpazeye sahip olmak" ifadelerini kullandı.

Heilbronner Belediye Başkanı Andreas Ringle, Heilbronner Stimme gazetesine yaptığı açıklamada bazı itirazlarını dile getirdi. "Mağazaların belirli kullanımları yasaklanabilir ancak büfe ve lokantaların özel olarak yasaklanması mümkün değildir" diye konuştu.