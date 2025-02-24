Almanya'daki seçimin galibi Friedrich Merz zaferinin ardından Netanyahu'yu aradı, vaatte bulundu!

Almanya'da gerçekleşen genel seçimlerden birinci çıkan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'in ilk işi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu aramak oldu. Merz, Netanyahu'ya ülkesini ziyaret etmesinin yollarını bulmak için söz verdiğini söyledi.

Almanya Seçim Kurulunun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 28,6 ile genel seçimi önde tamamladı. Partinin Genel Başkanı Friedrich Merz'in başbakan olacağının belli olmasının ardından ilk işi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmek oldu. Merz, Netanyahu'ya Almanya'da hükümet kurulduktan hemen sonra görüşmeleri gerektiğini söyledi.

''Beni aradı ve tebrik etti. Birbirimizi çok iyi tanıdığımızı biliyorsunuz." diyen Merz, "Planlaması halinde tutuklanmadan Almanya'yı ziyaret edebilmesinin ve tekrar ayrılabilmesinin yollarını ve araçlarını bulacağımıza söz verdim." ifadesini kullandı.

Merz, bir İsrail başbakanının Almanya'yı ziyaret edemeyeceği düşüncesinin garip olduğunu ve Netanyahu'nun ülkesine ziyarette bulunabileceğini savundu.

UCM'NİN NETANYAHU KARARI

UCM, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Mahkeme, ayrıca İsrail'in, UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmişti.

Geçen günlerde Hollanda'ya giden İsrail askerleri de Gazze'deki savaş suçlarından ötürü haklarında tutuklama kararı çıkartılması endişesiyle ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı.