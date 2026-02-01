Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Almanya’dan İran’a 'terör kararı' tepkisi! 'Propagandanız gerçeği değiştirmez!'

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, İran'ın Avrupa ordularını terör listesine alma tehdidini "temelsiz" olarak nitelendirdi. Wadephul, AB’nin Devrim Muhafızları kararının doğruluğunu savundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Almanya’dan İran’a 'terör kararı' tepkisi! 'Propagandanız gerçeği değiştirmez!'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 19:19
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 19:19

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Güneydoğu Asya ve Pasifik bölgesine gerçekleştireceği ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada, AB'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanımlamasının ardından Tahran yönetiminin yaptığı misilleme açıklamasına ilişkin konuştu.

İran'ın misilleme açıklamalarını "temelsiz ve propagandacı" olarak nitelendirerek reddeden Wadephul, "Bu tür açıklamalar gerçeği değiştirmez. Tutumumuzdan vazgeçmeyeceğiz." dedi. "İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bir terör örgütü" olduğunu savunan Wadephul, AB'nin bu yöndeki kararını doğru ve gecikmiş bir adım olarak değerlendirdi.

Bu tehdidin siyasi bir manevra olduğunu öne süren Wadephul, "Barışçıl protestoları kanlı şekilde bastıran, muhalifleri infaz eden ve terörü Avrupa'ya da taşıyanlar, propagandayla eleştirileri geçersiz kılamaz." ifadelerini kullandı. Wadephul, İran'da özgür ve daha iyi bir yaşam talep eden halka, Almanya'nın siyasi desteğinin süreceğini vurguladı.

AB'NİN İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU'NU TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIMLAMIŞTI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 29 Ocak'ta Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, AB dışişleri bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanımladığını açıklamıştı.

İran'daki gösterilere işaret eden Kallas, "Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi sonunu hazırlamaktadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör listesine alınmasına yanıt olarak AB ülkeleri ordularını terör listesine aldıklarını duyurmuştu.

İran Meclisi, 2023'te AB'nin Devrim Muhafızları Ordusunu "terör" listesine alması halinde Avrupa ordularının "terör örgütü" olarak tanımlanmasını öngören yasa çıkarmıştı.

İran, 2019'da da ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütü" ilan etmesinin ardından ABD ordusunu "terör örgütü" olarak tanımlamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran'dan AB'ye karşı misilleme: Avrupa ordularını terörist grup ilan ettiler
AB İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine aldı! İran'dan sert tepki geldi
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.