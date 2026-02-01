İran'dan AB'ye karşı misilleme: Avrupa ordularını terörist grup ilan ettiler

İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Kalibaf, Pazar günü yaptığı açıklamada, "İran Devrim Muhafızları'nın Terör Örgütü İlan Edilmesine Karşı Önlemler Hakkındaki Kanun'un 7. Maddesi uyarınca, Avrupa ülkelerinin orduları terörist gruplar olarak kabul edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kalibaf, dayanışma mesajı vermek amacıyla, açıklamayı Devrim Muhafızları üniforması giyerek yaptı.

AB'NİN İRAN KARARI

AFP'nin haberine göre, söz konusu karar, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, AB ülkelerinin İran Devrim Muhafızları ordusunu terör listesine alma konusunda anlaşmaya varma ihtimalinden söz etmesinin ardından geldi. Borrell, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Terörist gibi davranırsanız, terörist gibi muamele görmelisiniz" demişti.

İran'ın bu kararının pratikte ve uluslararası ilişkilerde ne gibi sonuçlar doğuracağı ise şu an için belirsizliğini koruyor. Kararın, İran ile Batılı ülkeler arasındaki gerilimi daha da artırabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.