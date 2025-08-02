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 | Selahattin Demirel

Almanya'yla ilgili utanç raporu! Bakanlık çareyi böyle buldu

Almanya Federal Kriminal Dairesi’nin(BKA) verilerine göre, ülkede aile içi şiddet görenlerin sayısı geçtiğimiz yıl rekor sayıya ulaşırken 256 bin 942 kişinin mağdur olduğu ortaya çıktı. Şiddetin en fazla eş ve eski eşten kaynaklandığı ortaya çıkarken Adalet Bakanlığı mağdur ve saldırgana elektronik bileklik takmaya hazırlanıyor.

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Almanya'yla ilgili utanç raporu! Bakanlık çareyi böyle buldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 19:29
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 19:29

’da Federal Kriminal Dairesi (BKA) aile içi şiddete yönelik rapor yayınladı. Alman "Welt am Sonntag gazetesinde yayımlanan rapora göre, Almanya'da güvenlik birimlerinin kayıtlarına geçen mağduru sayısı 2024 yılında yeni bir rekora ulaştı.

Haberde, geçtiğimiz yıl resmi olarak 256 bin 942 kişinin şiddete maruz kaldığı belirtildi. Verilerin, mağdur kişinin yaklaşık her iki dakikada bir, eşi, eski eşi veya yakın akrabası tarafından şiddet gördüğü anlamına geldiği aktarıldı. Ayrıca, uzmanların bildirilmeyen vakalar nedeniyle aile içi şiddetin daha fazla olduğu görüşünde olduğuna vurgu yapıldı.

Almanya'yla ilgili utanç raporu! Bakanlık çareyi böyle buldu

2023 yılına oranla geçen yıl aile içi şiddet vakalarının yüzde 3,7 oranında arttığını gösteren BKA verilerine yer verilen haberde, Almanya'daki aile içi şiddet son 5 yılda yüzde 14 yükseldi. Welt am Sonntag gazetesi, Almanya'da 2023 yılında 250 binin üzerinde aile içi şiddet vakası tespit edildiği, 180 bin 715 kadın aile içi şiddet mağduru olduğu belirlendiği bilgisini de paylaştı.

EN FAZLA ŞİDDET EŞ VE ESKİ EŞTEN

Haberde BKA verilerine göre, 94 bin 873 aile içi şiddet mağdurunun olduğu ifade edildi. Eş veya eski eş kaynaklı aile içi şiddet mağdurlarının ise yüzde 73’ünün kadın olduğunun altı çizildi. Haberde ayrıca şiddet uygulayan saldırganların dörtte üçünün erkek olduğu ve faillerin yüzde 70’inin Alman vatandaşı olduğu vurgulandı.

Almanya'yla ilgili utanç raporu! Bakanlık çareyi böyle buldu

MAĞDUR VE SALDIRGANA ELEKTRONİK BİLEKLİK TAKILACAK

Haberde, Almanya Adalet Bakanlığı’nın aile içi şiddetin önüne geçmek için bir düzenleme yapacağı belirtildi. Mahkemelerce verilmiş uzaklaştırma kararları kapsamında İspanyol modelini örnek alacak düzenlemeye göre, mağdur ve saldırgana GPS vericisi olan elektronik bileklik takılacak.

Saldırgan taraf, mağdura kasıtlı veya kasıtsız olarak yakınlaştığında hem mağdur hem de polis uyarılacak.
Bazı eyaletlerde deneme amaçlı kullanılan modelin Almanya geneline yayılması için yasal düzenleme, sonbaharda Alman hükümetinin gündemine gelecek.

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ETİKETLER
#Almanya
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#Uzaklaştırma Kararı
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#Şiddet Mağduru
#Elektronik Bileklik
#Dünya
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