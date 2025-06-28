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 | Berrak Arıcan

Altı yaşındaki çocuk uyuşturucu kaçakçılığından gözaltına alındı!

Doğu Afrika'nın Mauritius adasına iniş yapan uçaktaki 8 kişinin bavulundan uyuşturucu çıktı. Uyuşturucu çıkan bavullardan biri 6 yaşındaki çocuğundu ve o da diğerleriyle beraber gözaltına alındı.

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Altı yaşındaki çocuk uyuşturucu kaçakçılığından gözaltına alındı!
KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 13:55

Mauritius adasının Plaine Magnien kentindeki Sir Seewoosagur Ramgoolam Havalimanı’na iniş yapan uçaktan inen 8 kişinin bavulundan uyuşturucu çıktı. Gruptan çıkan 161 kilogram uyuşturucunun 14 kilogramı ise 6 yaşındaki bir çocuğun bavulundan çıktı. Grupla beraber çocuk da gözaltına alındı.

Altı yaşındaki çocuk uyuşturucu kaçakçılığından gözaltına alındı!

Dailymail'in haberine göre, bavullarda numaralandırılmış 11 adet Apple AirTag de bulundu.

Altı yaşındaki çocuk uyuşturucu kaçakçılığından gözaltına alındı!

'BEDAVA TATİL' VAADİYLE KANDIRILIYORLAR

Yetkililer, çocuğun uyuşturucu taşımak için kullanılmasını "insanlık dışı" olarak tanımladı. Operasyon, Gümrük Uyuşturucuyla Mücadele Birimi (CANS) ve Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele Birimi (ADSU) tarafından ortak yürütüldü.
Uzmanlara göre bu tarz vakalar giderek artıyor. İnsanlar genellikle 'bedava tatil' vaadiyle kandırılıyor ve sınırdan uyuşturucu paketleri geçirmeleri isteniyor.

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ETİKETLER
#uyuşturucu kaçakçılığı
#çocuk
#uyuşturucu
#açık hava koşulları
#çal
#Havaalanı
#Mauritius
#Apple Airtag
#Dünya
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