Rahip çarmıha gerilmiş halde bulundu! Katilden kan donduran itiraflar

ABD'de dehşete düşüren bir cinayet gün yüzüne çıktı. 76 yaşındaki rahip, evinde çarmıha gerilmiş halde ölü bulundu. Katil yakalandı ve cinayet itirafının yanı sıra 14 rahibi daha öldürmeyi planladığını, sebebiyle beraber anlattı.

ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan New River bölgesinde yaşayan 76 yaşındaki rahip Pastör Bill Schonemann, 28 Nisan'da evinde çarmıha gerilmiş halde kanlar içinde bulundu. Rahibin başına dikenli bir taç yerleştirildiği de ortaya çıktı. Rahibin kulağına ise İsrail kabilelerinden birini temsil eden bir işaret yerleştirildiği anlaşıldı.

''DİNİ LİDERLER HALKI YANLIŞ YÖNLENDİRİYOR''

Fox10'nun haberine göre polis, acil olarak bu korkunç cinayeti işleyen kişinin peşine düştü ve katil yakalandı. Katil Adam Christopher Sheafe, suçunu itiraf etti. Dini liderlerin halkı yanlış yönlendirdiğini öne süren Sheafe, "Pazar gecesi saat 02.00'de evine gittim ve onu infaz ettim" dedi.

14 RAHİBİ DAHA ÖLDÜRECEKTİ

51 yaşındaki katilin cinayet itirafının yanı sıra planları da kan dondurdu. Sheafe, rahip Bill dışında 14 eyalette 14 rahibi öldürmeyi planladığını, bunun için bir liste hazırladığını söyledi. Sheafe, bu seri cinayetlerine "Operation First Commandment" (İlk Emir Operasyonu) adını verdiğini ifade etti.

''İSRAİL'İ KÖTÜLÜKTEN ARINDIRMAK İÇİN...''

Cinayeti işleme ve öldürme planlarının sebebi olarak ise ''İsrail'i kötülükten arındırmak için verilmiş bir emirdir'' dedi. Hatta başladığı işi bitirmek istediğini de söyledi.