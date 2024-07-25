Altın bulduğunu zannetti! Üzücü keşif sosyal medyayı sarstı

25 Temmuz 2024 09:34 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 09:39

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Başlangıçta ABD'nin Oregon eyaletindeki bir plajda bulunan özel bir biblo olduğu düşünülen şeyin, yakılmış kalıntılar ve kişisel bir not içeren bir kavanoz olduğu ortaya çıktı.

Reddit'te yayınlanan gönderiye göre, sahilde gezinen dedektörlü bir kişi bu önemli şeyi bulmadan önce metal veya değerli eşyalar için kıyı şeridini tarıyordu.

Kullanıcı, kumun 15 santim altına gömülü, içinde bir not bulunan gizemli bir kavanoz bulduğunu söyledi.

Metal dedektörü ilk başta kavanozda bulunan kağıt parçasını fark ettikten sonra bunun geocaching (saklambaç tarzı dünya çapında bir açık hava hazine avı oyunu) ile ilgili olduğunu düşündü.

"KEDERLİ ANNE"

Ancak trajik kağıt parçasını okuduktan sonra durumun böyle olmadığını anlamakta gecikmedi. 10 yıldan daha eski olan notta şöyle yazıyordu:

“Bu oğlum Steven Genberg'in külleri. Eğer bulunursa, lütfen saygılı olun ve yerine koyun. Teşekkür ederim. Kederli bir anne.”

Notta ayrıca sevgili oğlunun tahmin edilen doğum günü ve ölüm tarihi de yazıyordu. Reddit kullanıcısı üzücü keşfi yaptıktan sonra yaslı annenin isteklerine saygı duyduklarını doğrulayarak, “Evet, onları geri koydum” diye yazdı.

Pek çok kişi gönderiye yorum yapmakta gecikmedi:

Biri şöyle yazdı: “Bu son derece üzücü.”

Bir diğeri ise şöyle dedi: “Bir çocuğu kaybetmek kelimenin tam anlamıyla insan varoluşundaki en kötü deneyimdir.”

ÇOCUĞUN KİM OLDUĞUNU BULMAYA ÇALIŞTILAR

Diğerleri ise çocuğun kim olduğunu bulmaya kadar gitti.

Bu kişinin, Kanada'nın British Columbia eyaletinde bir polis arabasıyla çarpışarak öldüğü ileri sürülen 20 yaşındaki Steven Genberg adlı genç bir adam olduğuna inanıyorlar.

İddiaya göre Genberg o sırada kız arkadaşından bir çocuk bekliyordu. Bazı kullanıcılar küllerin nasıl olup da daha önce bulunamadığına şaşırdı.

Metal dedektörlü Reddit kullanıcısı yanıt verdi: “Kapak boyalı metaldi ve dişlerin üzerinde plastik bir astar vardı, bu yüzden korozyon olmadan açılması kolaydı.

“Sanırım anne bu kabı seçerken bizi düşünmemiş ama yine de bir not bırakmış.” ifadelerine de yer verdi.