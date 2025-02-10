Altın fiyatları yükseldi, ülke kırmızı alarm verdi! Japonya’nın başı kaçakçılıkla dertte

Koronavirüs sonrası değerli metal altının fiyatları küresel olarak yükseldi. Yurt dışından gelen turistlerin harcamasının da fiyatları etkilediği düşünülüyor. Gümrük yetkilileri altın fiyatlarının yükselmesi sebebiyle kaçakçılığın artış gösterdiğini belirtiyor. Japonya'da altın kaçakçılığı, altın fiyatlarının artmasıyla birlikte artış gösteriyor.

ALTIN KAÇAKÇILIĞINA SINIR ÖNLEMİ

Japantoday'da yer alan habere göre Gümrük yetkilileri, altın tozunu giysilere saklamak gibi kaçakçılık yöntemleri daha karmaşık hale geldikçe sınır kontrollerini sıkılaştırmak için önlemleri artırdıklarını söyledi.

ALTIN TOZU SAKLADILAR

Geçtiğimiz eylül ayında Hong Kong'dan gelen iki Çin vatandaşı, Tokyo'daki Haneda Havaalanı'nda peruklarda toplam 2,6 kilogram toz altın saklarken bulunmuştu.

VAKALAR ARTTI

Gümrük idarelerince ülke genelinde soruşturulan altın kaçakçılığı vakalarının sayısı, 2014 yılında tüketim vergisi oranının yüzde 5'ten yüzde 8'e çıkarılmasıyla artmaya başladı ve 2017'de 1.347'ye ulaştı. 2019'da ise tüketim vergisi yüzde 10'a çıkarıldı.

Bu rakam 2018 yılında düşüşe geçti ve koronavirüs salgınını önlemek için getirilen sıkı cezalar, sınır kontrolleri ve giriş kısıtlamaları nedeniyle düşük seyretti.



Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle güvenli liman varlığına olan talebin artmasıyla vakalar tekrar artmaya başladı. Tanaka Precious Metal Technologies Co.'ya göre altının fiyatı beş yıl öncesine göre yaklaşık 2,5 kat artarak Aralık 2024 sonu itibarıyla gram başına 14.746 yene çıktı.

İÇ ÇAMAŞIRLARINA GİZLİYORLAR

Altını aksesuar olarak takarak getirmenin geleneksel yönteminin yanı sıra, son zamanlarda toz haline getirilmiş altını iç çamaşırlarına gizlemek, çay tozuyla karıştırıp uluslararası posta yoluyla göndermek ve elektronik parçalarda kullanılan diğer metallerin yerine kullanmak gibi uygulamalar da gündeme geldi.

Tokyo Gümrükleri yetkilisi Toshihide Manabe, sosyal medya aracılığıyla işe alındığı düşünülen suçluların, uyuşturucu kaçakçılığına kıyasla altın kaçakçılığına girmekten daha az çekindiklerini, çünkü altının kendisinin yasadışı olmadığını söyledi. Üst düzey bir gümrük yetkilisi, Japon gümrük yetkililerinin yalnızca taşıyıcıları değil, aynı zamanda bunların arkasındaki suç gruplarını da yakalamak amacıyla gelişmiş denetim ekipmanları getirerek sınır kontrollerini sıkılaştırdığını söyledi.