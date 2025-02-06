Altın fiyatlarında rekor öngörü! Citi altında 3 aylık ve yıllık tahminini yukarı çekti

06 Şubat 2025 15:15 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 15:16

Altın fiyatlarında yeni zirve beklentisi geldi. Citi, altın fiyatı tahminlerini yükseltti. Merkez bankalarının alımları ve ABD faiz indirimleri nedeniyle altının gelecek yıl rekor seviyeye ulaşması bekleniyor.

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Citi’den altın için iyimser tahmin geldi. Citi Research analistleri, altın fiyatlarına ilişkin son değerlendirmesinde, üç aylık ve yıllık fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

CİTİ'DEN ALTIN İÇİN İYİMSER TAHMİN

Citi banka analistleri, üç aylık fiyat hedefini ons başına 2.800 dolardan 3.000 dolara yükseltti. Analistlerin 2025 yılına ilişkin ortalama fiyat tahmini ise ons başına 2.800 dolardan 2.900 dolara revize edildi.

Citi analistleri ilgili notta, potansiyel risklerin yanı sıra güçlü merkez bankası alımlarının da altın fiyatlarının yükselişine destek sağlayabileceğini açıkladı.

DÜNYA BANKALARI ALTINA YÖNELDİ

Dünya Altın Konseyi’nin 2024 yılı Altın Trendleri raporunda da 2024 yılında küresel altın talebinin bir önceki yıla göre yüzde 1 artarak 4.974 tona ulaştığını açıkladı. İlgili raporda Polonya, Türkiye ve Hindistan’ın kasasına en fazla altın ekleyen ülkeler olduğu paylaşıldı.

GOLDMAN SACHS'TAN ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ

En son ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Fed'in 2025 yılında daha az faiz indirimi yapacağı yönünde beklentileri nedeniyle, yıl sonu için 3 bin dolar olan altın tahminini ileri bir tarihe uzatmıştı.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, ons altının fiyatının 3 bin dolara ancak 2026 yılının ikinci çeyreğinde ulaşabileceğini öngördü.

ABD İŞ VERİLERİ BEKLENİYOR

Altın Fiyatları, yatırımcıların ABD iş verilerini izlemesiyle rekor yüksekliklerin ardından durgunlaştı. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporunun altını etkilemesi bekleniyor. Güçlü verilerin Fed'in şahin duruşunu güçlendirerek fiyatlara baskı yapması bekleniyor.

ALTININ BEŞ SEANSLIK KAZANÇ SERİSİ DURAKLADI

Altın fiyatları, önceki seansta 2.882,31 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra Perşembe günü bir mola verdi.

2.827,26 dolardaki küçük pivot noktasına doğru bir geri çekilme, piyasa duyarlılığını test ederek dip alımlarının baskın olup olmadığını veya daha derin bir düzeltmenin gelip gelmediğini belirledi. 2.882,31 dolar üzerindeki bir kırılmanın, yükseliş trendini devam ettirmesi bekleniyor.