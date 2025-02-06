Bakanlık açıkladı! Ailenizde varsa 10 bin 125 lira destek ödemesi her ay hesabınıza geçecek

06 Şubat 2025 11:27 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 11:48

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, zor durumda olan ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Bakanlık, vatandaşlar için önemli bir destek programı başlattı. Bakanlık tarafından sağlanan bu destek, her ay belirli şartları sağlayanların hesabına geçecek. Bu ödeme, yıllık toplamda 121 bin 500 TL'ye kadar ulaşacak.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan büyük hamle. Tüberküloz, verem ve SSPE hastalarına umut ışığı olacak müjde geldi. O hastalara aylık 10.125 TL destek verilecek. Kritik hastalıklarla mücadeleye büyük destek sağlayacak bu yardıma başvurular açık.

TÜBERKÜLOZ VEREM VE SSPE HASTALARINA NAKDİ YARDIM

Tüberküloz, verem ve SSPE Hastalarına özel destek programı için Bakanlık harekete geçti. O kişilere müjde geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tüberküloz (verem) ve Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) hastalığı ile mücadele eden vatandaşlar için önemli bir destek programı başlattı.

Belirli şartları sağlayan hastalar, bakım desteği ve nakdi yardımlar kapsamında aylık 10 bin 125 TL'lik ödemeler, hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak veya PTT şubeleri aracılığıyla nakit olarak çekilebilecek

HASTALARA HER AY 10.125 TL ÖDEME YAPILACAK

Destek ödemeleri, hastaların bakımını üstlenen kişilere yönelik aylık 10 bin 125 TL olarak yapılacak. Ödeme, yıllık toplamda 121 bin 500 TL olacak.

BAKANLIK BAŞVURULAR İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılacak. İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.