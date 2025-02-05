Doların gücü sınanıyor düşüşü hızlandı! Piyasa satmaya devam ederken ticaret savaşlarında yeni perde

05 Şubat 2025 17:34 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 17:39

Dolar, bir haftadan uzun bir sürenin ardından en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 0,4'e kadar düştü. Dolar fiyatı pazartesi günü ulaştığı 2 yılın en güçlü seviyesinden geri çekilmeye devam ediyor. Piyasa, ticaret savaşı korkularının azalması nedeniyle ABD dolarını satmaya devam etti.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın hem Meksika hem de Kanada'ya vergi uygulamasını ertelemesinin ardından, piyasa dünya rezerv para birimi için görünümlerini yeniden ayarlamaya başladı. Yakın vadeli hareketler için tarife korumalarının çözülmesi sayesinde geniş ABD doları zayıflığı devam ediyor.

DOLAR YEN KARŞISINDA ÇAKILDI

Ekim ayından bu yana dolardaki artışın ardından gelen geri çekilmeyle birlikte, son dönemde ABD para birimi üzerindeki net uzun pozisyonlarını sabit kaldı.

Çarşamba günü, beklenenden iyi gelen Japon ücret büyüme verilerinin ardından Amerikan doları yen karşısında en çok düşüş yaşayan oldu.

DOLARIN YÖNÜ NERESİ?

Ticaret savaşı korkularının hafiflemesiyle ABD Doları baskı altında kalmaya devam ediyor. Ancak yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşının fitilini ateşlemesiyle doların değerlenmesini bekliyor. Trump’ın seçilmesinden bu yana gümrük vergilerinin sadece tartışılması bile doların güç kazanmasına yetmişti.

KÜRESEL PİYASALARDAN SON SİNYALLER

Negatif tarife haberlerinin olmaması nedeniyle düşüş eğiliminin yoğunlaşmasıyla dolar genel olarak satış yapıyor.

Ticaret savaşı korkuları, faiz oranı beklentileri ve ekonomik veriler önem sıralamasında ikinci sırada yer aldığından, teklifi ABD dolarının altında tutan tek şey oldu.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

Döviz kuru fiyatları, 5 Şubat Çarşamba günü şöyle;