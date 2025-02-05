En net kıdem tazminatı hesaplama yöntemi geldi: Tazminatını bilmeyen kalmayacak! SGK uzmanı adım adım anlattı

05 Şubat 2025 13:46 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 13:47

Kıdem tazminatı hesaplama yöntemi sık sık araştırılıyor. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Yapılan yüzde 30'luk zam sonrası kıdem tazminatı taban tutarı da değişti. Doğal olarak kıdem tazminatı hesaplaması da değişime uğradı. SGK Uzmanı Ersin Bayav, örneklerle adım adım kıdem tazminatının nasıl hesaplandığını anlattı.

Kıdem tazminatı hesaplaması 2025, bu sene geçerli olacak asgari ücret hesaplamaları ile birlikte değişti. 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 46 bin 655 TL oldu. Net ya da brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı hesaplama yöntemini en net şekilde anlatan SGK Uzmanı Ersin Bayav, örneklerle açıkladı.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Ersin Bayav'ın açıklamaları şöyle;

"Diyelim ki 28 yaşında, özel bir şirkette 6 yıldır sözleşme sözleşmeli olarak çalışıyor biri ve maaşı 38.000 TL. Bu sene anne olmak için işten ayrılmak istiyor. Son düzenlemeye göre kıdem tazminatımı nasıl hesaplayabilir?

Kıdem tazminatı kişinin brüt ücretine göre hesaplanır. Ve özellikle brüt ücrete göre hesaplama olur. Bu hanımefendi bir kurumda 6 yıldır çalışıyor ve bunun brüt ücretinden hesaplayacağız.

KIDEM TAZMİNATINDA ESAS OLAN BRÜT ÜCRETTİR

Burada önemli olan kıdem tazminatına esas olan brüt ücrettir.

Burada kendisinin kıdem tazminatına olan brüt ücreti için şöyle diyelim;

Yıllık bürüt ücreti 38.000 TL. Rakamları yuvarlıyorum. Kendisi 6 yıldır kurumda çalışıyor. Bu süreyi 6 ile çarpacağız ve 6'yı çarptığımızda 228.000 TL gibi bir brüt rakam tutuyor. Bu rakamdan da damga vergisi kesintisi oluyor. Tüm gelirlerde bu işsizlik olsun, kadem tazminatı olsun hepsinde bir damga vergisi kesintisi olur. 228.000'den de 1.759.1 kesinti yapıyoruz. O da aşağı yukarı 1.824 TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Brüt ücretten damga vergisi kesintisi çıktıktan sonra kendisi 226.176 TL gibi bir kıdem tazminatı alabilir.

Önemli olan burada kişinin çalışma süresi, en az bir yıl çalışması ve bir yıl çalıştıktan sonra kurumdan işveren tarafından çıkartılması ve burada bir damga vergisi kesintisinden sonra 226.176 TL gibi bir rakam kıdem tazminatı alabilir. Bu şekilde hesaplayabiliriz."