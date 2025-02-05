SGK düğmeye bastı: Toplu para iadesi yapılacak! SSK, Bağkur fark etmeden herkes alacak

05 Şubat 2025 11:44 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 11:46

SGK harekete geçti. Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. İl ya da ilçe SGK müdürlüklerine başvuran herkes toplu ödeme alacak. Süreç ise SGK tarafından oldukça basit bir şekilde yürütülecek.

Milyonlarca çalışan emeklilik için gün sayıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yıllarca prim ödeyen çalışanlar emeklilik hayalinin gerçekleşmesini bekliyor. Ancak emeklilik şartlarını tamamlayamayanlar ve emeklilik sürecini sonlandırmak isteyenler için SGK, yatırılan primleri toplu ödeme yapacak. SSK, Bağkur fark etmeden tüm emekli adayları toplu ödeme alabilecek.

SGK TOPLU PRİM İADESİ YAPACAK

Yaşın dolmasına karşın emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramayanlar bağlı bulunulan sosyal güvenlik merkezine ya da il müdürlüğüne yazılı talepte bulunmaları halinde ödemiş oldukları prim tutarlarını toplu bir şekilde iade alabiliyor.

SGK, SSK, Bağkur fark etmeden dilekçesini il ya da ilçe müdürlüklerine bildiren herkese toplu ödeme yapacak.

EMEKLİLİK SÜRECİ SON BULUYOR

Toplu prim iadesi, emeklilik hakkından tamamen vazgeçilmesi anlamına geliyor.

Toplu prim iadesi, emeklilik şartlarını yerine getiremeyen ve çalışma hayatına devam etmeyen kişiler için toplu para alma imkanı sağlıyor. Bu düzenleme ile çalışan ödediği sigorta primlerinin bir kısmını geri alıyor. Ancak işveren tarafından ödenen primler iade edilmiyor.

SGK'YA DİLEKÇE İLE BAŞVURU

Toplu para almak için sigortalıların SGK il veya ilçe müdürlüklerine dilekçe ile müracaat etmeleri gerekiyor. Toplu prim iadesi başvurusu sonrası SGK tarafından çalışanın ödediği prim miktarını hesaplanır.

Hesaplanan tutar, sigortalıya toplu doğrudan banka hesabına yatar.