Konut kredi kampanyası için ilk açıklama! Ev kredisi faizleri düşecek mi? TBB Başkanı anlattı

05 Şubat 2025 09:56 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 10:06

Konut kredi kampanyaları için nefesler tutuldu. Ev sahibi olmak isteyen milyonlar, konut kredi faizlerinin düşeceği zamanı merak ediyor. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, 2025 yılı için konut kredileri hakkında son durumu paylaştı.

Şubat ayı kira zam oranı belli oldu! Konut ve iş yeri kira artış oranı netleşti

Şubat ayı kira zam oranı belli oldu! Konut ve iş yeri kira artış oranı netleşti

Konut kredi faizleri ev alacak vatandaşlar için yakından takip ediliyor. KKM'nin 2025 yılında sona ermesiyle birlikte KKM yatırımcısının büyük ölçüde gayrimenkul yatırımlarına kayması beklenirken konut fiyatlarının ne yönde hareket edeceği ise kestirilemiyor. Hükümetin verdiği düşük konut kredisi kampanyası için yaz ayları işaret edilirken krediler için ilk açıklama Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar'dan geldi.

KONUT KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Anadolu Ajansı Finans Masası'nda konuşan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, halihazırda konut kredi kampanyasına ilişkin konuştu. Çakar, faizlerin düşüşünü en çok isteyen sektörlerden birisinin de bankacılık olduğunu ifade etti.

KREDİYE ERİŞİMDE SORUN VAR MI?

Çakar, Ziraat Bankası olarak selektif alanlarda, ihracat ve tarım kredilerinde, esnafa verilen kredilerde, yani yatırım teşvik belgeli yatırım kredilerinde ve kamuya verilen kredilerde herhangi bir sınır olmadığının altını çizdi.

KONUT KREDİSİ KAMPANYA HAZIRLIĞI

Konut kredilerine yönelik bir kampanya hazırlığı var mı, sorusuna ise Alpaslan Çakar, halihazırda konut kredi kampanyasına ilişkin bir çalışmaların henüz başlamadığını ifade etti.

KKM 2025 YILINDA SONA ERECEK

Çakar, makro ihtiyati tedbirlerin önümüzdeki dönemde gündemden çıkacağını belirterek KKM'nin 2025 yılında sona ereceğini açıkladı.

Bankaların toplam mevduat içerisindeki payının yüzde 5,3'e düştüğünü belirtti.