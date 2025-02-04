İŞKUR’dan dev istihdam hamlesi! KPSS şartsız 80.201 kişiye iş fırsatı! İşte İŞKUR’un açtığı kadrolar

04 Şubat 2025 17:42 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 17:45

İŞKUR’un 80.201 kişilik personel alımı müjdesinin detayları belli oldu. 80 binden fazla personel alımı yapılacak. KPSS şartsız 80.201 kişiye iş imkanı tanınacak. İŞKUR, güvenlikten çaycıya, sekreterden bahçıvana binlerce kadro açtı. İşte eleman alınacak kadrolar.

İş arayanlara müjde İŞKUR'dan geldi. İŞKUR 81 ilde 80.201 kişilik dev personel alımı yapacak. 81 ilde personel alımına dair başvurular e-şube üzerinden alınacak. Peki, İŞKUR üzerinden başvuru nasıl yapılır? İşte kadro listesi.

İŞKUR İLE ON BİNLERCE KİŞİ İŞ SAHİBİ OLACAK

İŞKUR’dan iş arayanlara güzel haber geldi. İŞKUR, 80 bin 201 kişilik personel alımı yapacağını duyurdu.

İŞKUR’un personel alım detayları belli oldu. Binlerce işçi alımı için başvurular başladı. KPSS şartı aranmayan bazı kadrolar için başvurular e-şube üzerinden yapılacak. İŞKUR’un açtığı kadrolar belli oldu.

İŞKUR 81 İLDE 75.462 YENİ İŞ İLANI AÇTI

Şubat ayı itibarıyla 81 ilde toplam 80.201 açık iş ilanı açıldı. İŞKUR'dan rekor düzeyde personel alımı yapılacak kadrolar arasında deden işçisi, çaycı, komi, temizlik görevlisi, güvenlik, elektrikçi, büro memuru, servis personeli, şoför ve depo sevkiyat sorumlusu gibi binlerce pozisyon mevcut.

Farklı meslek gruplarına yönelik ilan edilen alımlarda KPSS şartları aranmıyor.

İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayınlan ilanlara başvuru için İŞKUR kayıt belgesi gerekiyor. İŞKUR kayıt belgesinin alınabilmesi için İŞKUR İş Müdürlüklerine başvuru yapılmalı.

İş arayan için üyelik bilgilerini girdikten sonra sayfada yer alan üyelik sözleşmesini okumak ve kabul edilmeli.