Kademeli emeklilik defteri Meclis'te yeniden açıldı! Emekli olacağınız tarih bu haberde: İşte emeklilik yaş, prim, yıl tablosu

04 Şubat 2025 17:00 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 17:03

Kademeli emeklilik konusu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gündeme gelen yasa teklifleriyle tekrar tartışılmaya açıldı. EYT düzenlemesinin ardından gözler, 2000 ve 2008 yılları arasında işe başlayan vatandaşların emeklilik durumuna çevrildi. Emeklilik yaşı tartışmaları devam ederken, Bakan Işıkhan geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili kapıyı kapatmıştı. TBMM'de ekonomik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri ele alınırken, kademeli emeklilik teklifi için de beklentiler tartışmayı yeniden başlattı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son açıklamaları, kademeli emeklilik hayallerini suya düşürmüştü. "Şu an gündemimizde böyle bir çalışma yok. Mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, ona bakıyoruz" diyen Bakan Işıkhan'ın ardından kademeli emeklilik konusu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gündeme gelen yasa teklifleriyle tekrar tartışılmaya açıldı. İşte sigortalı çalışanların belirli bir yaş ve prim şartını tamamlayarak kısmi emeklilik hakkı kazandığı sistemle ilgili son gelişmeler ve kademeli emeklilik tablosu.

KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sayesinde erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor. Ancak, 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan kişiler bu düzenleme kapsamında yer almadı. Konu hakkında düzenleme beklenirken Bakan Işıkhan, katıldığı bir canlı yayında kademeli emeklilik konusunda "Şu an gündemimizde böyle bir çalışma yok. Mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, ona bakıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

YENİ DÜZENLEME MECLİS'E SUNULUYOR

Kademeli emeklilik konusu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gündeme gelen yasa teklifleriyle tekrar tartışılmaya açıldı. TBMM'de ekonomik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri ele alınırken, kademeli emeklilik teklifi için de beklentiler tartışmayı yeniden başlattı.

KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU 2000-2008 ARASI

2023 yılının mart ayında, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanların EYT’den yararlanıp emekli olmalarına imkân tanındı. 2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik bekleyen çalışanlar ise kademeli emeklilik tablosu kadın ve erkek prim gün sayısını merak ediyor.

Türkiye’de emeklilik sistemi, sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş şartlarını içeren çeşitli düzenlemelerle belirleniyor. Kademeli emeklilik sistemiyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilecek. 7.000 prim gün şartı ile erken emeklilik fırsatı geliyor. 2000-2008 yılları arasında SGK girişi olanlar, kısmi emeklilik şartlarından yararlanabilir.

SSK'lı kadınlar erken emeklilik şartları / 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

SSK'lı erkekler erken emeklilik şartları / 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

BAĞKUR'lu kadınlar erken emeklilik şartları / 7200 prim günü.

BAĞKUR'lu erkekler erken emeklilik prim gün sayısı / 9000 prim günü ( Prim eşitleme düzenlemesi gelirse 9000 prim gün sayısı 7200 güne düşecek.)

Emekli Sandığı'na tabi kadınlar erken emeklilik prim şartı / kadınlar 7200 prim gün

Emekli Sandığı'na tabi erkeklerin erken emeklilik prim şartı / erkekler 9000 gün

Örnek hesaplama

Örneğin bir sigortalı 2000 yılında işe başlaması durumunda 7500 prim gününü tamamlayarak 60 yaşında emekli olma hakkına sahip olacak. 2008 yılında sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik yaşı ise 64 olacak.