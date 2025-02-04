Kredi kartı kullanan herkes o parayı geri alabiliyor! Bankalar bu talebi yerine getirmek zorunda

04 Şubat 2025 15:28 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 15:44

Kredi kartı ekstresinde yer alan aidat ücreti kullanıcıya geri iade edilebilir. İade talebini üç farklı yöntemle gerçekleştirmek mümkün. Adımları uygulayan milyonca kredi kartı sahibi parasını geri alabilir.

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Bankalar, yasal düzenlemelerle kredi kartında aidat talep etme hakkına sahip. 2025 Ocak ayında yükselen aidat ücretleri büyük tepki çekiyor. Tüketiciler ise son zamanlarda aidatsız kart arayışına girdi. Ancak çoğu kişi bilmese de kart sahipleri, aidat ücretlerini bankalardan geri alabilir.

TÜM KART SAHİPLERİNİ İLGİLENDİRİYOR

Ocak ayında yapılan aidat artışları, kart kullanıcılarının tepkilerine yol açtı. 1 Ocak itibarıyla sosyal medya ve şikayet platformlarında kart aidatlarıyla ilgili şikayetlerin sayısı yükseldi.

Bankalar kredi kartı üyelik ücreti talep etme hakkına sahip. Bu hak, 7 Mart 2020'de yayımlanan ücret ve komisyon yönetmeliğiyle de pekiştirildi.

KART AİDAT ÜCRETLERİ YASAL OLARAK TALEP EDİLEBİLİR

Ancak tüketiciyi koruyan yasalar da mevcut. Kanuna göre bankaların yıllık üyelik ücreti almayan kredi kartları sunma zorunluluğu da var. Böylece kart sahipleri aidat ödeyen kredi kartlarını, aidatsız alternatif kartlarla değiştirebilir. Bankalar bu talebi yerine getirmek zorunda.

AİDAT İADESİ İÇİN 3 ADIM