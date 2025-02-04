Son yönetmeliğe göre işsizlik maaşı artık böyle hesaplanacak! Başvurularda 30 günü geçiren yandı

04 Şubat 2025 12:25 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 12:27

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının ne kadar prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanıyor merak konusu oldu. İşsizlik maaşı alacak vatandaşlar işsizlik maaşı hesaplama 2025 yöntemini araştırıyor. İşte son yönetmeliğe göre işsizlik maaşı hesaplama yöntemi.

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İşsizlik maaşı sigortalılık süresine göre ödeniyor. Milyonlarca işsizlik ödeneği alan veya alacak olan vatandaşlar hesaplama yöntemini sorgulamaya başladı. İşsizlik ödeneği yeni yılla birlikte arttı. En düşük ve en yüksek maaş ortaya çıktı. İşte 2025 yılı için işsizlik maaşı hesaplama.

EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

En düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL'den 10 bin 332,43 TL'ye yükselirken, en yüksek işsizlik maaşı 15.880,66 TL'den 20 bin 644,86 TL oldu.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

İşsizlik maaşını bir firmada ya da bir işletmede en az 3 yıl çalışman alır. Peki nasıl hesaplanır?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir.

Şu an işsizlik maaşı brüt ücreti 26.005,50 kuruş. Burada önemli olan kişinin aldığı brüt ücretin iki katını geçmemesi şartı. İşçi kendi isteğiyle çıkmayacak işveren tarafından iş sözleşmesi fes edilecek. Yani belirsiz süreli bir iş sözleşmesine sahip olacaksınız.

Şu an brüt ücret 26.005,50 TL. Bunun da vergilendirilmiş tutarın % 40'ını alınıyor. O da 10.402 TL'ye tekabül ediyor. Bir damga vergisi kesintisi de olacak.

Alınacak para 10 bin 322 TL kadar oluyor. Bir çalışan bir işletmede çalışıyorsa ister asgari ücretli olsun, ister asgari ücretin 4 katı olsun alacağı ücret 10.322 TL'dir.

2025 asgari ücret zam miktarına bağlı olarak yeni yılda işsizlik maaşı da yeniden hesaplandı. Böylece en düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL'den 10 bin 332,43 TL'ye yükseldi.

İŞSİZLİK MAAŞI 8 AY MI 10 AY MI?

Kişi 600 gün sigortalı olarak çalışırsa 6 ay (180 gün), 900 gün sigortalı çalışırsa 8 ay (240 gün), 1080 gün sigortalı çalışırsa 10 ay (300 gün) süre ile işsizlik maaşı alabilir.

İşsizlik maaşının haricinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kendisi ücretsiz genel sağlık sigortası hizmetlerinden de yararlanır.

İŞSİZLİK MAAŞI YATTI MI?

İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödeniyor. Sigortalı işsizlere ödemeleri, İŞKUR'a bildirdikleri Banka Hesap Numaraları (IBAN) aracılığıyla, hesap numaralarının eksik veya hatalı bildirilmesi durumunda ise en yakın PTTBank aracılığı ile yapılıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ONAYLANDIKTAN KAÇ GÜN SONRA HESABA GEÇER?

İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU 30 GÜNÜ GEÇERSE NE OLUR?

İşsizlik maaşı almak isteyen işsiz kişi işten ayrıldıktan en geç 30 gün sonra başvuru yapabilir. 30 günlük süre sonunda yapılan başvurular gecikmiş sayılır. Kişinin işsizlik maaşı alabileceği gün sayısı belirlidir ve geç kalınan günler bu süreden düşülür.