Emeklilerin alacağı kartopu gibi büyüdü! İsa Karakaş açıkladı: 228 bin TL'yi aşıyor

04 Şubat 2025 10:23 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 10:26

Emeklilerin seyyanen zam talebi devam ederken SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan dikkat çeken bir hesaplama geldi. Konuyla ilgili hükümetin zam adımları dikkatle izlenirken kapılar seyyanen zamma şimdilik kapatılmış durumda. Ancak emekliler seyyanen zam alsaydı alacakları tutar ortaya çıktı. İşte SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin alacakları.

Seyyanen zam için hükümetin alacağı kararlar büyük merak konusuyken emekliler bu konuda büyük bir beklenti içinde. İsa Karakaş'ın yaptığı hesaplama ise seyyanen zam tutarını ortaya çıkardı. Karakaş, seyyanen zammın emeklilerin sorunlarını büyük ölçüde çözeceğini savunuyor.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM MUAMMASI

Emekliler seyyanen zam beklerken, İsa Karakaş'tan kritik uyarı geldi. İşte açıklamaları;

"Emeklilerimiz ısrarla seyyanen zam vaatleri yerine getirilsin diye yazıyor. İsa Karakaş olarak seyyanen zammın takipçisi olmaya devam edeceğim.

Ankara'da seyyanen zamla ilgili bir gelişme var mı? Şimdi biliyorsunuz seyyanen zam verilmiş olsa ne kök maaştan bahsedecek olurduk ne de büyük yakınmalardan söz edecek olurduk ve

emeklilerin bütün sorunları bir bakıma büyük ölçüde çözülmüş olacaktı.

Seyyanen zammın sadece son bir kez verilmesini defalarca dile getirdim yine aynı şeyi söylüyorum. Son bir kez bütün emeklilere verilmesi elzem.

Son bir kez verildikten sonra ne kadar prim ödenmiş, ödenen prime göre maaşların artırılması ve yine halen çalışanların sistemde kalmaları için hükümetin programlarında yer aldığı üzere SSK ve Bağkur seyyanen zam verildiği takdirde ki memur emeklilerinin seyyanen zamdan daha

fazla alacağı olacak.

SEYYANEN ZAM VERİLSEYDİ EMEKLİ MAAŞLARI NE OLURDU?

8077 TL idi seyyanen zam. 2024 Ocak ayında SSK Bağkur memur emeklisi dahil banka sandıklarına tabi olanlar dahil ne kadar zam yapıldı? Eşitleme yapıldı ve herkes % 49.5 oranında zam aldı. Bu durumda 2024 Ocak ayı itibariyle 8077 TL oranındaki seyyanen zam % 12.05 yükselmişti. Temmuz 2024'e geldiğimiz zaman memur emeklilerinin zamMı SSK ve Bağkur emeklerinin zammının altında kaldığı için SSK ve Bağkur emeklerine 2024 Temmuz'da % 24.73 oranında zam yapıldı. Memur emeklilerine ise % 19,3 oranında verildi. Bunu da göz önünde bulundurduğumuz zaman 2024 Temmuz ayında seyyanen zam memur emeklileri için % 14.3'te kaldı SSK ve Bağkur emeklilerinin seyyanen zammı ise % 11.03 kadar yükseldi.

2025 Ocak ayına geldik. Yine memur emeklileri enflasyonun altında kaldığı için SSK ve Bağkur'a göre seyyanen zammı da daha düşük kaldı. Bu durumda memur emeklilerinin seyyanen zammı % 16.43'e yükseldi SSK ve Bağkur emeklilerinin seyyanen en zammı ise %17.40 liraya kadar yükseldi.

EMEKLİYE 228 BİN TL

Peki seyyanen zam vaadi yerine getirilseydi, memur emeklilerinin seyyanen zam alacağı 223.000 lirayı aşacaktı. SSK ve Bağkur emeklilerinin zam alacağı ise 228.426 liraya kadar

yükseldi.

Bir de bu rakamlara faizini de eklememiz lazım. Dolayısıyla faizini de eklediğiniz zaman bu borcun kartopu gibi büyüdüğünü görüyoruz. Umarım hükümet en azından bu seyyanen zammı son bir kez verir. Emeklilerimiz bir nebze rahat nefes alır."