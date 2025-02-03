Bakanlıkların personel alımları başladı: Memur olmak isteyenler dikkat! Kamu ilanları peş peşe geldi

03 Şubat 2025 16:01 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 16:08

Kamu personeli alımları başladı. Bakanlıklar bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere peş peşe ilan açtı. İş arayan ve memur olmak isteyenlerin dört gözle beklediği duyurular geldi. Memur kadrolarında personel alımı gerçekleştirilecek. İşte milyonların yakından takip ettiği memur alımı ilanları.

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Memur personel alımı ilanları gelmeye başladı. Kontenjan ile alım yapacak Bakanlıklar kadroları açıkladı. Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen kapsamlı alımlar, özellikle lise ve ön lisans mezunları için can suyu oldu. 2025 yılında da atamalar hız kesmeden devam ediyor.

BAKANLIKLAR PERSONEL ALACAK

Bakanlıklar tarafından yayınlanan kamu ilanları kamuya yeni alımların müjdesini verdi. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve kadrolar da belli oldu. İşte kamuya personel alacak bakanlıklar.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 95 PERSONEL ALIMI İLANI

İçişleri Bakanlığı, 95 il planlama uzman yardımcısı alacak. Adayların, KPSS puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almaları gerekiyor.

Başvurular, "www.icisleri.gov.tr" internet sitesindeki "Duyurular" bölümünden ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak. 17 Mart 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 21 Mart 2025 tarihinde sona erecek.

Sınav, 14-22 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI

Hazine ve Maliye Bakanlığı 93 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alacak. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak. Yazılı bölümü 26 Nisan 2025 tarihinde Ankara'da yapılacak.

3 Mart 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 14 Mart 2025 tarihinde sona erecek.

Bakanlık ayrıca 250 müfettiş yardımcısı da istihdam edecek. Giriş sınavı, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için klasik usulde 10-11 Mayıs 2025'te, mühendislik fakülteleri için de test usulünde 10 Mayıs 2025'te Ankara'da yapılacak.

7 Nisan 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 16 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PERSONEL İLANI

Bakanlık tarafından 3 Avrupa Birliği (AB) uzman yardımcısı alımı yapılacak.

Adaylar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden, e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.

Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı Ankara'da yapılacak. 31 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 17 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 14 kimyager alınacak.

Başvurular dijital ortamda e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/ Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak.

KPSS puan üstünlüğü ve tercih sıraları esas alınarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kadro sayısı kadar asıl aday alımı yapılacak.

3 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 14 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.