Altın kart ilk kez görücüye çıktı! Donald Trump 5 milyon dolarlık vatandaşlık kartını böyle tanıttı

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yeni 5 milyon dolarlık 'altın kartı' tanıttı. Yeşil kartın daha ayrıcalıklı olanı ve zenginlere hitap eden vatandaşlık kartı ilk kez görüntülendi.

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık uçağı Air Force One'da ilk kez altın kartı gazetecilere gösterdi. Muhabirlere ilk kez altın kartın tasarımını gösteren Trump, "5 milyon dolara bu sizin olabilir. Bu kartların ilkiydi. O kartın ne olduğunu biliyor musunuz? Bu altın kart, Trump kartı.'' dedi. Trump, ilk alıcısının kendisi olduğunu, ikinci alıcının kim olduğundan emin olmadığını ifade etti. Altın kartların 2 hafta içinde piyasaya sürüleceğini de sözlerine ekledi.

EB-5 VİZE PROGRAMI YENİLENİYOR

Ticaret Bakanı Howard Lutnick , geçen ay binden fazla altın kartın satıldığını ve dünya genelinde 37 milyondan fazla insanın bir tane satın alma imkanına sahip olduğunu iddia etmişti. Altın kart sisteminin temelinde, ABD'ye yaklaşık 1 milyon dolar yatırım yapmış olan yabancı uyruklulara, vizeden farklı olarak vatandaş olmayanlara daimi ikamet hakkı veren ve vatandaşlığa giden bir yol oluşturan yeşil kart alma olanağı sağlayan EB-5 vize programının yenilenmesi yatıyor.

Yabancıları belirli işyerlerine bağlayan bazı vizelerin aksine, yeşil kartlar göçmenlere nerede çalışacaklarını seçme konusunda esneklik sağlıyor.

İNCELEME YAPILACAK

New York Post'un haberine göre, Ticaret Bakanı Howard Lutnick de EB-5 yatırımcı vizesini "saçmalık" olarak nitelendirdi ve bunun düşük fiyata yeşil kart almanın bir yolu olduğunu savundu.

EB-5 programını sona erdireceklerini söyleyen Lutnick, Trump'ın bu program yerine "altın kart" programını getirmek istediğini anlattı.

Lutnick, altın kart satılacak kişilere yönelik, "Elbette incelemeden geçmeleri gerekecek ancak dünya standartlarında harika küresel vatandaşlar olduklarından emin olmak için Amerika'ya gelebilirler." diye konuştu.