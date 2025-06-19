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 | Berrak Arıcan

Amerikanlar İran'a yönelik hava saldırısından yana değil! ABD'de dikkat çeken anket

ABD'de yapılan bir anket, Amerikalıların sadece 25'inin İran'a yönelik hava saldırılarını desteklediklerini ortaya çıkardı. Wall Street Journal'in gerçekleştirdiği ankete göre, yüzde 45 İran'a olası hava saldırısını istemiyor.

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Amerikanlar İran'a yönelik hava saldırısından yana değil! ABD'de dikkat çeken anket
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 11:01

İsrail ve İran arasında çatışmalar 7 gündür sürerken ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşa dahil olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Fakat Amerikanlar, ABD'nin savaşa dahil olmasından yana değil.

Amerikanlar İran'a yönelik hava saldırısından yana değil! ABD'de dikkat çeken anket

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, bin ABD vatandaşına ülkelerinin İran'a yönelik olası hava saldırılarını destekleyip desteklemediğini sordu. Ankete katılanların yüzde 45'i saldırıya açıkça karşı olduklarını belirtti.

Katılımcıların yüzde 30'u emin olmadıklarını, yüzde 25'i ise İran'a yönelik olası hava saldırısını desteklediklerini ifade etti.

CUMHURİYETÇİLER DE AYRILDI

Ankete katılan Demokratların üçte ikisi, İran'a yönelik olası hava saldırısına karşı çıktıklarını belirtti. Öte yandan Cumhuriyetçilerin yüzde 47'si, saldırıları desteklediklerini, yüzde 24'ü karşı olduklarını ve yüzde 29'u bu konuda fikir sahibi olmadıklarını dile getirdi.

Amerikanlar İran'a yönelik hava saldırısından yana değil! ABD'de dikkat çeken anket

Ankete katılan her 10 kişiden 7'si, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları konusunda bilgi sahibi olduklarını ifade etti.

ABD HALKI ENDİŞELİ

Katılımcıların yüzde 39'u ABD'nin İran ile geniş çaplı savaşa girme olasılığından çok, yüzde 43'ü ise kısmen endişeli olduklarını bildirdi.

Ankete katılanların yüzde 70'i, İran'ın nükleer programını ABD için tehdit olarak değerlendirdi.

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