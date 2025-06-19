İran-İsrail çatışmalarında 7. gün: Trump'ın saldırıya onay verdiği öne sürüldü
İran ve İsrail arasındaki çatışmalar 7. günde daha da şiddetlendi. İsrail, İran'ın Arak nükleer tesisini vurdu. İran ise balistik füzelerle misilleme yaptı ve Tel Aviv ile Kudüs'te şiddetli patlamalar meydana geldi. İran, İsrail borsasının merkez binasını hedef aldı, güneyde ise en hastane vuruldu. İran devlet basını, saldırının hedefinin hastanenin bitişiğindeki ordu istihbarat tesisi olduğunu aktardı. ABD Başkanı Donald Trump ise İsrail'e mühimmat desteği verdiklerini açıkladı. Trump bugün güvenlik brifingine katılacak ardından yapacağı açıklamalar ise oldukça önemli.
İRAN: HEDEFTE İSTİHBARAT KARARGAHI VAR
İran medyası, İsrail'e yönelik bu sabahki füze saldırısının ana hedefinin "Komuta ve İstihbarat (IDF C4I) Karargahı ve Askeri İstihbarat Kampı" olduğunu belirtti.
İRAN, İSRAİL'İN BORSA BİNASINI VURDU
İsrail acil durum servisleri, İran'ın ülkenin iç bölgelerine yönelik saldırısında ikisi ciddi olmak üzere 27 kişinin yaralandığını açıkladı.
İsrail'in kamu yayıncısı KAN da İran'ın başlattığı son saldırı dalgasında 20 ile 30 roket fırlattığını bildirdi.
İsrail basını, Tel Aviv'in doğusundaki Ramat Gan kentinde yer alan İsrail borsa binasının da İran füzeleri tarafından vurulduğu bilgisini verdi.
İSRAİL'DE HASTANE VE BİRÇOK NOKTA VURULDU
İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail'in güneyindeki bir hastanenin İran füzesi tarafından vurulduğunu aktardı. AFP'nin haberine göre, Tel Aviv ve Kudüs'te şiddetli patlamalar yaşandı. AFP muhabirleri, patlamalar sırasında yerin sarsıldığını belirtti. İsrail basını, İran'dan İsrail'e 20'den fazla füze fırlatıldığını, füzelerin ülkenin merkezinde ve güneyinde en az 4 noktayı vurduğunu belirtti. Merkezde başkent Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon, güneyde ise Birüssebi (Berşeva) kentlerinde füzelerin bazı binalara doğrudan isabet ettiği, Birüssebi'yi hedef alan füzenin Soroka hastanesine düştüğü aktarıldı.
İRAN'DA ARAK NÜKLEER TESİSİ VURULDU
İran'ın ISNA haber ajansının aktardığına göre, İranlı yetkililer, İsrail'in Arak nükleer tesisine yakın bir bölgeyi hedef aldığını açıkladı. Açıklamada, tesisin İsrail saldırısından kısa süre önce tahliye edildiği ve radyasyon riskinin bulunmadığı ifade edildi.
İRAN'DAN YENİ FÜZE DALGASI
İsrail-İran savaşı yedinci gününde devam ederken, İsrail'in Tel Aviv kenti ve Kudüs'te şiddetli patlamaların duyulduğu bilgisi verildi.
PUTİN: İRAN'LA HER ZAMAN TEMAS HALİNDEYİZ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’la Rusya arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasında “savunma alanını” kapsayan maddeler bulunmadığını belirtti. Rusya’nın geçmişte İran’a hava savunma sistemi üzerinde birlikte çalışmayı teklif ettiğini anlatan Putin, "İran buna ilgi göstermemişti. (Rusya ile İran arasındaki) Stratejik ortaklık anlaşmasında savunma alanında bir madde bulunmuyor. İranlı dostlarımız da bunu talep etmiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığının, İsrail ile İran arasındaki çatışmaya yönelik açıklamasında tüm yaklaşımımız mevcut. Ekleyecek bir şeyim yok. İran’la temas halindeyiz, bugün de temas halindeyiz, yarın ve yarından sonra da olacağız. İran başka türlü bir destek için talepte bulunmadı" ifadelerini kullandı.
Rus uzmanların İran’daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nde çalıştığını belirten Putin, "250 kişi bulunuyor, 600’e kadar da çıkabilir. Bir yere de gitmiyoruz. Bu bir destek değil midir?" diye konuştu. Putin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik olası saldırıya ilişkin bir soruya da "Böyle bir olasılığı tartışmak dahi istemiyorum" yanıtını verdi.
''TRUMP İRAN'A SALDIRIYA ONAY VERDİ'' İDDİASI
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD’nin müdahalesine gizlice onay verdiği iddia edildi.
3 ÜLKEDEN İRAN İLE GÖRÜŞME TALEBİ
Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarının, yarın İran Dışişleri Bakanı ile İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmek istediği bildirildi.
İSRAİL'DE TRUMP'A "BAY BAŞKAN, İŞİ BİTİR" PANKARTI
İsrail'de, ABD'nin İran'a yönelik saldırılara katılmasını sağlamak amacıyla yürütülen kamuoyu kampanyası kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump’a hitaben "Bay Başkan, işi bitir" yazılı bir pankart asıldı.
İRAN'DAN İSRAİL'E BALİSTİK FÜZELİ SALDIRI
İran'dan İsrail’e balistik füze saldırısı düzenlendi. Saldırı Batı Şeria'daki El Halil kenti semalarında görüntülendi.