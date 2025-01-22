Amerika’ya göçte Meksika aktarması kapandı! Türkler de bu yolu kullanıyordu

22 Ocak 2025 07:16 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 07:18

Türkler de dahil Amerika'ya kaçak yollardan geçmem için kullanılan Meksika sınırı artık tarihi karışıyor. Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD'ye gitmek için Meksika'ya gelen düzensiz göçmenlerin, geldikleri ülkelere geri gönderileceğini ilan etti.

Günlük basın toplantısında konuşan Claudia Sheinbaum, Meksika​'da bulunan veya ABD​'den sınır dışı edilen düzensiz göçmenlerin, anlaşmalar çerçevesinde ülkelerine gönderileceğini ifade etti. "Başta Guatemala​ olmak üzere Orta Amerika ülkeleri ve Küba ile bu konuda anlaşmalarımız var. Kısa süre önce bu meseleye yönelik bir toplantı da gerçekleştirildi. Göçmenlerin, Meksika'ya değil, geldikleri ülkelere iade edilmeleri gerekiyor" dedi.

İNSANİ ŞEKİLDE OLACAK

Sheinbaum, ülkelerinde bulunan düzensiz göçmenlere insani şekilde yaklaşacaklarını vurgulayarak şunları söyledi: "Bu insanlar Meksika topraklarında bulunduğu sürece insani nedenlerle ilgileniyoruz. Ancak göç politikamız çerçevesinde, yabancı oldukları için ait oldukları ülkelere geri dönmelerini istiyoruz."

TRUMP'IN TAVRINI HATIRLATTI

ABD'li yetkililerle göçmen konusunu görüştüklerini belirten Sheinbaum, hükümet olarak gönüllü geri dönüşleri teşvik etmeye öncelik verdiklerini dile getirdi. Sheinbaum’un açıklamaları, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın benzer politikalarını hatırlattı. Trump, göreve geldiğinde, 2019’da olduğu gibi ABD-Meksika sınırında Ulusal Acil Durum ilan edeceğini ve yasa dışı göçlerin önüne geçmek için sert önlemler alacağını ifade etmişti.