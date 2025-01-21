Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Grönland'ı paylaşma kavgası büyüyor: 'ABD'li olmak istemiyoruz'

Grönland'ı paylaşma kavgası büyüyor: 'ABD'li olmak istemiyoruz'

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ocak 2025 20:08 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 20:14
Grönland&#039;ı paylaşma kavgası büyüyor: &#039;ABD&#039;li olmak istemiyoruz&#039;

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ın ABD kontrolüne geçmesi gerektiği yönündeki açıklamaları, Grönland yönetimini adeta çileden çıkardı. Başbakan Mute Egede, Trump’ın sözlerine sert bir yanıt verdi.

Grönland Başbakanı Mute Egede, ABD​ BaşkanıDonald Trump’ın Grönland’ın ABD kontrolünde olması gerektiği yönündeki açıklamalarına bir kez daha tepki gösterdi. Basın toplantısında konuşan Egede, Grönland’ın bağımsız kimliğini vurgulayarak, “Biz Grönlandlıyız, ABD’li olmak istemiyoruz. Danimarkalı da olmak istemiyoruz. Grönland’ın geleceğine yalnızca Grönland karar verecek” dedi. Başbakan, ülkenin zor bir süreçle karşı karşıya olduğunu da ifade etti.

Grönland'ı paylaşma kavgası büyüyor: 'ABD'li olmak istemiyoruz' - 1. Resim

ABD Başkanı Donald Trump​ ise Grönland’ın ABD için stratejik önem taşıdığını savunarak, “Uluslararası güvenlik için Grönland’ı kontrol etmemiz gerekiyor. Danimarka’nın bu durumu kabul edeceğinden eminim, çünkü Grönland’ı korumak ve sürdürmek onlara ciddi maliyet getiriyor” açıklamasında bulundu. Trump’ın bu sözleri, Grönland yönetiminden sert tepki aldı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
grönlanddonald trumpabdDanimarka

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...