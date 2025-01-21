Grönland'ı paylaşma kavgası büyüyor: 'ABD'li olmak istemiyoruz'

21 Ocak 2025 20:08 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 20:14

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ın ABD kontrolüne geçmesi gerektiği yönündeki açıklamaları, Grönland yönetimini adeta çileden çıkardı. Başbakan Mute Egede, Trump’ın sözlerine sert bir yanıt verdi.

Grönland Başbakanı Mute Egede, ABD​ BaşkanıDonald Trump’ın Grönland’ın ABD kontrolünde olması gerektiği yönündeki açıklamalarına bir kez daha tepki gösterdi. Basın toplantısında konuşan Egede, Grönland’ın bağımsız kimliğini vurgulayarak, “Biz Grönlandlıyız, ABD’li olmak istemiyoruz. Danimarkalı da olmak istemiyoruz. Grönland’ın geleceğine yalnızca Grönland karar verecek” dedi. Başbakan, ülkenin zor bir süreçle karşı karşıya olduğunu da ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump​ ise Grönland’ın ABD için stratejik önem taşıdığını savunarak, “Uluslararası güvenlik için Grönland’ı kontrol etmemiz gerekiyor. Danimarka’nın bu durumu kabul edeceğinden eminim, çünkü Grönland’ı korumak ve sürdürmek onlara ciddi maliyet getiriyor” açıklamasında bulundu. Trump’ın bu sözleri, Grönland yönetiminden sert tepki aldı.