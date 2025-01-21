Donald Trump'ın ilk emri uygulandı! Artık resmen kapatıldı

21 Ocak 2025 00:23 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 00:29

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, yemin töreninin hemen ardından ilk emrini verdi ve Texas’taki El Paso sınır geçişi kapatıldı. Trump’ın düzensiz göçmenlere yönelik sert önlemleri hızla hayata geçerken, bu karar yeni dönemin tartışmalarla başlayan ilk adımı oldu.

ABD​ Başkanı Donald Trump’ın yemin töreninin ardından, Texas​ eyaletinde bulunan El Paso şehrindeki sınır geçişi kapatıldı. ABD basını ve sosyal medyada yer alan haberlere göre, zırhlı polisler sınır geçiş noktasını kapatarak güvenlik önlemlerini artırdı. Hoparlörlerden yapılan duyurularda, “Bu sınır noktasını geçenler gözaltı, kovuşturma ve gerekirse fiziksel müdahale ile karşılaşacaktır” uyarısı yapıldı.

ABD'YE GÖÇ YOLU TAMAMEN KAPANDI

Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP), Trump’ın göreve başlamasıyla birlikte ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı sunan “CBP One” adlı uygulamanın kaldırıldığını açıkladı. Trump, yemin töreninde düzensiz göçmenlere karşı sert önlemler alınacağını vurgulamış ve ABD-Meksika sınırında Ulusal Acil Durum ilan edeceğini duyurmuştu.

Konuşmasında, düzensiz göçmenleri “suçlu” olarak nitelendiren Trump, güney sınırına asker göndereceğini ve yasa dışı girişleri tamamen durduracağını belirtmişti. Yeni önlemler, ABD’nin göç politikalarında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

GÜNEY SINIRINDA ACİL DURUM

Yemin töreni konuşmasında sınır güvenliği konusunda kararlı bir duruş sergileyeceğini belirten Trump, güney sınırında acil durum ilan edeceğini duyurarak, yasa dışı girişleri tamamen durdurmayı hedeflediğini ifade etti. Trump, “Kartelleri yabancı terör örgütü olarak ilan edeceğiz ve federal güçlerimizi bu suç ağlarına karşı harekete geçireceğiz” ifadelerini kullanarak, milyonlarca suçlu yabancının sınır dışı edileceğini vurguladı. Trump, “yakala ve serbest bırak” politikasına son verileceğini açıkladı.

