Dünya'nın gözü ABD'de! İkinci Trump dönemi resmen başlıyor

20 Ocak 2025 17:43 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 18:01

ABD ikinci kez Donald Trump dönemi için hazır. Amerika Birleşik Devletleri’nin 47. Başkanı olarak seçilen Trump'ın yemin törenine gözler çevrildi. İşte anbean yaşananlar...

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Geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirilen seçimleri kazanan Donald Trump, bugün yapılacak yemin töreniyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı görevine resmen başlayacak. Bu tarihi gün, hem ülke içinde hem de uluslararası arenada büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Donald Trump ve eşi Melaine Trump Beyaz Saray​'a ulaştı. Yeni başkanı Joe Biden ve eşi kapıda karşıladı. Eski ve yeni başkanların bir araya gelerek bir gelenek üzere çay içmeleri bekleniyor.

Ülkenin dört bir yanından törene katılmak için Washington’a gelen destekçileri ve davetliler, Beyaz Saray önünde heyecanla bekleyişlerini sürdürüyor.

YEMİN TÖRENİNE YOĞUN İLGİ

Başkent Washington​ DC, sabahın erken saatlerinden itibaren hareketli bir güne uyandı. Yemin töreninin düzenleneceği alan, hem Trump destekçileri hem de basın mensuplarıyla dolup taşarken, çevredeki güvenlik önlemleri de dikkat çekiyor. Trump’ın yemin ederek göreve başlaması, Amerikan siyasi tarihinde önemli bir dönemeç olarak görülüyor.

BEYAZ SARAY'DA COŞKULU HAZIRLIK

Beyaz Saray, bu özel gün için titizlikle hazırlandı. Tören alanı, ABD bayrakları ve çeşitli süslemelerle donatıldı. Protokol gereği, önceki başkan tarafından yapılan sembolik görev devri töreni, Trump’ın Beyaz Saray’a girişinden önce gerçekleşecek. Katılımcılar arasında, üst düzey yetkililer, uluslararası liderler ve Trump’ın ailesi de yer alıyor.

YEMİN SAATİ 20.00

Donald Trump ve seçilmiş Başkan Yardımcısı JD Vance, bugün düzenlenecek törenle yemin ederek görevlerine başlayacak. Washington’da gerçekleştirilecek tören, yerel saatle 12.00’de (TSİ 20.00) başlayacak.