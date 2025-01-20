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Elon Musk'ın tartışılan hareketi törene damga vurdu

20-01-2025 23:21 | Güncelleme: 20-01-2025 23:38
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Banu İriç

Donald Trump’ın yemin töreninin ardından bir konuşma yapan Tesla, SpaceX ve X CEO’su Elon Musk, verdiği selamla tartışmaların odağına oturdu. Musk’ın selamı, bazı çevrelerce Nazi selamına benzetilirken, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Trump’ın Kasım ayında seçimleri kazanmasına destek olmak için 250 milyon dolardan (8,867 milyar TL) fazla harcama yaptığı bilinen Musk, konuşmasında ABD’nin teknoloji ve uzayda liderliğini güçlendirmek adına Trump yönetiminden beklentilerini dile getirdi. Ancak, selam tartışması konuşmanın içeriğini gölgede bıraktı.

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