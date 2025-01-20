Dolar fiyatında Trump etkisi: Dolar TL tüm zamanların zirvesinde! En yüksek beklenti belli oldu

20 Ocak 2025 13:48 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 13:52

Analistler, Trump'ın başkanlığının dolar için hareketli olacağını, çünkü politika önerilerinin ekonomik büyümeyi artırabileceğini tahmin etti. ABD doları kuru Donald Trump'ın göreve başlamasının öncesinde sınırlı düştü. Uzmanlara göre, artan tarifeler ve yaptırımlar dolara yönelik güvenli liman talebini artırabilir. Ticaret kesintileri, küresel büyümede olası bir yavaşlama ve önerilenden daha düşük tarifelerin uygulanması konusundaki endişeler dolar endeksini etkileyebilir. Ancak TL karşısında dolar güçlü kalmaya devam ediyor. Dolar/TL, kademeli artışını sürdürerek tüm zamanların zirvesinden fiyatlanıyor.

Trump​'ın başkanlığı dolar​ için olumlu olabilir. Analistler, Trump'ın vergileri düşürme ve ithal mallara gümrük​ vergileri koyma önerilerini uygulayıp uygulamayacağını merak ediyor. Vergi​ indirimlerinin iş ortamını iyileştirerek ekonomiyi desteklemesi bekleniyor. Gümrük vergilerinin, yerel olarak üretilen mallara olan talebi artıracak, aynı zamanda, Fed'i faiz oranlarını kısıtlayıcı seviyelerde tutmaya zorlayacak bir enflasyon artışına yol açacağı öngörüldü. Trump'ın politikalarına dair beklentiler arasında Amerikan doları hareketlendi.

DOLAR FİYATI TRUMP'I BEKLİYOR

Dolar fiyatı, Trump'ın göreve başlama konuşması öncesinde kararsızlık gösteriyor. Yatırımcılar Donald Trump'ın ikinci başkanlığının ilk saatlerinde beklenen bir dizi politika duyurusunu beklerken ve haftanın sonunda Japonya'da bir faiz artışına göz dikerken, dolar hareketlendi ve hisse senetleri pazartesi günü temkinli bir şekilde pozitif seyretti.

TÜRK LİRASI DOLAR KARŞISINDA ERİDİ

Türk lirası, Merkez Bankası'nın bu hafta açıklayacağı faiz kararı öncesinde dolar ve euro karşısında değer kaybetti. Trump döneminin başlamasına sayılı saat kala dolar diğer para birimleri karşısında yüzde 0,17 kayıpla 109,02 puandan işlem görüyor.

Asya para birimleri ise çoğunlukla yükseldi, Kore wonu ve Çin yuanı yükselişlere öncülük etti.

Ancak TL karşısında dolar güçlü kalmaya devam ediyor. Dolar/TL ise kademeli artışını sürdürerek tüm zamanların zirvesinden fiyatlanıyor.

Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,28 artışla 35,59'dan,

Euro/TL yüzde 0,65 artışla 36,71 liradan başladı.

Donald Trump'ın bugün ilerleyen saatlerde Beyaz Saray'a dönmesi planlandığı için, döviz piyasalarının hafta boyunca Washington'dan gelecek politika duyurularını yakından takip etmesi bekleniyor.

2025'TE DOLAR KAÇ TL OLUR?

Merkez Bankası Anketi'nde ekonomistlerin yıl sonu dolar kuru tahmini 43,03 lira oldu.

2025-2027 Orta Vadeli Program (OVP), 2025 yılı için dolar kurunu 42 lira olarak varsayıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ DÜŞERSE DOLAR NE OLUR?

Dolar 35 liranın üstünde tutundu. Dolar yatırımcısı bu hafta perşembe gününe odaklandı. Analistler, Merkez Bankasının cephanesi güçlü olduğuna vurgu yaparak faiz indiriminin dolarda şimdilik sert bir etkisi olmayacağını ifade etti.

Jeopolitik risklerin etkisi ve vatandaşların yeniden dolara olan talebinin artmasıyla yılın üçüncü çeyreğinden sonra dolar TL karşısında değer kazanabilir.

Yabancı kurumların tahminleri;