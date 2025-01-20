Yeni emekliler bayram ikramiyesi alacak mı? İşte malul, dul ve yetim aylığı alanların ikramiye oranları

20 Ocak 2025 12:14 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 12:28

Zamlı emekli maaşları hesaplara geçmeye başladı. Gözler emeklilere can suyu olacak bayram ikramiyelerine çevrildi. Yeni yılda ikramiye tutarlarının yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Emekliye bayram ikramiyesi için beklentiler yükseldi. Ramazan Bayramı ikramiyesi mart ayında hesaplara geçecek. Emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanların ikramiyesi aylık aldıkları hesaba yatırılmak suretiyle ödenecek. Peki, Bu yıl emekli olanlar da bayram ikramiyesi alacak mı?

Emeklilerin bayram ikramiyesi için geri sayım sürüyor. Zamlı emekli maaşına kavuşan vatandaşlar, yeni ikramiye tutarlarının artırılmasını istiyor. 2 defalık ödenen ikramiyeler için toplamda 8-10 bin lira kadar beklentiler oluştu. Emeklilerin gözü de bayram ikramiyelerinezam​ yapılıp yapılmayacağına çevrildi.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödeme takvimi şöyle;

Ramazan Bayramı ikramiyesi

24-28 Mart: İkramiye ödemesi

30 Mart-1 Nisan: Ramazan Bayramı

Kurban Bayramı ikramiyesi

2-5 Haziran: İkramiye ödemesi

6-9 Haziran: Kurban Bayramı

BU YIL EMEKLİ OLANLAR DA BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Emekli ikramiyesi her bir bayram için 2018 yılında 1000 lira, 2021 yılında 1100 lira, 2023 yılında 2 bin lira, 2024 yılında da 3 bin lira olmuştu.

Cnbc-e'de yer alan habere göre, yeni emekliler​ de bayram ikramiyesi alacak.

ÖLÜM AYLIĞI ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Hem eş, hem de anne-babadan ölüm aylığı alanlara ikramiye hangisinde ölüm aylığı daha yüksekse o dosya baz alınarak yatırılacak.

Örneğin dul eş, hem baba hem de kocadan aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 50, babasından aldığının oranı yüzde 25 ise ikramiyesi (her bir bayram için 4 bin lira olması durumunda) 2 bin lira, iki bayram için toplam tutar tutar 4 bin lira olacak.

MALULLERİN BAYRAM İKRAMİYE ÖDEMESİ

Bayram ikramiyesini emekliler, maluller tam olarak alacak. Eğer emekli vefat etmişse ikramiyeden hak sahibi eş ve çocuklar yararlanacak. Bu kişilerin ikramiyeleri hisseleri oranında hesaplanacak.