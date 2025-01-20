Zamlı SED ödemeleri hesaplara geçti! Bakan Göktaş açıkladı

20 Ocak 2025 11:51 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 11:52

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayına yönelik toplam 1 milyar 189 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırıldığını açıkladı. Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına zamlı şekilde ortalama 7 bin 94 lira olarak geçti.

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Memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım​ tutarları da zamlandı. Bakan Göktaş, “Ocak ayına yönelik toplam 1 milyar 189 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık” dedi.

SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

Ocak ayının sed ödemeleri yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ocak ayına yönelik toplam 1 milyar 189 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti. Bu çerçevede SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini bildiren Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde ortalama 7 bin 94 lira olarak yatırıldı.

ÇOCUK YARDIM PARASI 2025 ZAMMI

İşte 2025 yılında uygulanan o tutarlar;