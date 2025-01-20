Kredi kartıyla döviz ve altın yatırımı yapana kötü haber geldi! Limitleri anında sıfırlanacak

20 Ocak 2025 10:21 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 10:42

Nakit avansla yatırım dönemi sona eriyor. Bankalar tedbirleri sıkılaştırmaya başladı. Kredi kartlarıyla döviz, altın, kripto varlık alımı yapılmasının sınırlandırılabileceği açıklandı. Nakit avans ile yatırımı engellemek için sıkı tedbirler alınıyor.

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Kredi kartıyla döviz ve altın​ yatırımı yapana kötü haber geldi. Kredi kartı​ limitleri üzerinden nakit avans çekerek döviz, altın ve kripto​ varlık yatırımı yapan birçok kişinin tespit edilmesi nedeniyle bankalar harekete geçti. Bu tür işlemler mevzuata aykırı olarak değerlendirildi. Sıkı tedbirler yolda.

MEVZUATA AYKIRI YATIRIMLAR TESPİT EDİLDİ

Kredi kartı harcamalarındaki artış gün geçtikçe artıyor. Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, bankalardan kredi kartı müşterilerine bir uyarı yazısı gitti.

Yapılan açıklamalarda, kredi kartlarıyla döviz, altın, kripto varlık alımı yapılması, vadesi dolmamış kredilerin erken kapatılması veya "makul gerekçesi olmayan" para transferlerinin tespiti durumunda kartların kullanımının sınırlandırılabileceği ifade edildi.

Bu gibi işlemlerin tespiti halinde ilgili kredi kartlarının limitinin sıfırlanabileceği açıklandı.

NAKİT AVANS YATIRIMLARI MERCEK ALTINDA

Bankalar, geçtiğimiz yıl taksitli nakit avans işlemlerinin vadesini 12 aydan 3 aya düşürmüştü. 185 bin lira üzerindeki işlemler için de kimlik beyanı zorunluluğu getirilmişti. Bankalar, müşterilerinin kredi kartlarını bilinçli ve yasalara uygun bir şekilde kullanmaları gerektiğini hatırlattı.

BANKALARIN MÜDAHALESİ SÜRECEK

Kart limitlerini nakit paraya çevirmek için en sık başvurulan yöntemlerden biri olan kuyumcularda "bozdurma" işlemleri de denetim altına alınacak. Kartla gerçekleştirilen alışverişlerde denetim yükümlülükleri artırılacak. Altın alım-satımına aracılık eden kuyumcular mercek altına alınacak.