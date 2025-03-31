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 | Berrak Arican

Anayasanın 22. maddesine rağmen Donald Trump ABD'de 3. kez başkan olabileceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da 3. dönem görev yapma ihtimalinin olduğunu ve şaka yapmadığını söyledi. Trump, ABD Anayasası'nın 22. maddesi, bir kişinin iki dönemden fazla başkanlık yapmasını yasaklamasına rağmen bunun mümkün olduğunu söyledi.

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Anayasanın 22. maddesine rağmen Donald Trump ABD'de 3. kez başkan olabileceğini söyledi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 10:40

ABD Anayasası'nın 22. maddesi, bir kişinin iki dönemden fazla başkanlık yapmasını yasaklıyor. Fakat ABD Başkanı Donald Trump, 3. dönem görev yapma ihtimalinin olduğunu söyledi. ''Çalışmayı seviyorum. Birçok kişi bunu yapmamı istiyor. Ama yönetimin çok erken bir dönemindeyiz. Önceliğim mevcut görevim" diyen Trump, yeniden göreve gelme konusunda şaka yapmadığını da ifade etti.

TEK BİR YÖNTEM YOK

Kendisine üçüncü dönem için adaylık hakkı tanınacak bir plan sunulup sunulmadığı sorusuna Trump, "Bunu yapabileceğiniz yöntemler var" yanıtını verdi. Trump, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in aday olup daha sonra görevi kendisine devretmesi gibi senaryolar hakkında ise "Bu bir yöntem" ifadelerini kullanarak, "Ama başkaları da var" diyerek muhtemel alternatiflerin varlığına işaret etti.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE

ABD Anayasası'nın 22. maddesi, bir kişinin iki dönemden fazla başkanlık yapmasını yasaklıyor. Bu yasağın kaldırılması ise oldukça zor bir süreç gerektiriyor. Kongre’nin üçte iki çoğunluğunun oyu ya da eyaletlerin üçte ikisinin anayasa değişikliği konvansiyonu çağrısında bulunması gerekiyor. Her iki senaryoda da değişikliğin yürürlüğe girmesi için eyaletlerin dörtte üçünün onayı şart.

KARAR TASARISI HAZIRLANABİLİR

Cumhuriyetçi Tennessee Temsilcisi Andy Ogles, başkanlık görev süresini uzatmaya yönelik bir karar tasarısı hazırlayarak, bu tartışmaları yasama boyutuna taşıdı. Öte yandan Trump’ın yakın müttefiklerinden Steve Bannon ise verdiği bir röportajda, Trump’ın "2028’de yeniden aday olacağına ve kazanacağına" inandığını ifade etti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Donald Trump ilk ne zaman ABD'de başkan oldu?
ABD'nin 45. başkanlığı görevine Ocak 2017'de başlayan ve 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerde Demokrat rakibi Joe Biden'ın galip gelmesiyle görevinden 20 Ocak 2021'de ayrıldı.
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#Dünya
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