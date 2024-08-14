Annesi ve sevgilisi tarafından duvara zımbalandı! 6 yaşındaki çocuk havalı tüfekle canice katledildi

14 Ağustos 2024 09:01 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 09:30

ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit kentinde bir anne ve erkek arkadaşı, akılalmaz bir cinayete sebep oldu. Bir kafeste tutulan, duvara zımbalanmış halde olan ve havalı tüfekle defalarca vurulan 6 yaşındaki çocuğu öldürmek ve işkence etmek suçlamasıyla tutuklandı.

Yetkililer, 25 yaşındaki Elaina Rose Jennings ve 32 yaşındaki Daniel John Giacchina'nın geçen hafta gözaltına alındığını ve her ikisinin de Giovanni "Chulo" Jennings'in korkunç ölümüyle ilgili olarak birinci derece cinayet, çocuk istismarı ve bir polis memuruna yalan söylemekle suçlandığını açıkladı. Giacchina ayrıca izinsiz olarak ateşli silah ve mühimmat bulundurmakla da suçlanıyor.

BULUNDUĞUNDA ÇOK YARALIYDI

Oakland Bölge Savcılığından yapılan basın açıklamasına göre, Jennings'in 6 yaşındaki oğlunun nefes almadığını belirten 911 çağrısının ardından, Madison Heights Polis Departmanından memurlar ve acil sağlık personeli 30 Temmuz günü saat 14.34 civarında Ackels karavan parkını ziyaret etti. Kasaba Detroit'in yaklaşık 21 km kuzeyinde yer almaktadır.

İlk müdahale ekipleri olay yerine vardıklarında Michigan'lı çocuk Chulo'yu tepkisiz ve çok yaralı halde buldular. The Mirror US'in haberine göre çocuk ambulansla Ascension Macomb-Oakland Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumunun ciddiyeti nedeniyle Chulo daha sonra Michigan Çocuk Hastanesi Stilson Uzmanlık Merkezi'ne nakledildi ve burada 31 Temmuz'da trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Yetkililer Chulo'nun Giacchina ve Jennings tarafından "ağır istismara" ve "düzenli" şiddete maruz bırakıldığını ifade etti. Ayrıca, ikilinin polise Chulo'nun ölümcül yaraları aldığında yalnız olmadığını, bunun yerine "kurbanın sanık Giacchina'nın bakımına bırakıldığını" ileri süren bir hikaye uydurmayı planladıklarını iddia ettiler.

Oakland Bölge Savcısı Karen McDonald, Chulo'nun ölümünü çevreleyen koşulları, ofisinin bugüne kadar gördüğü en korkunç olaylardan bir tanesi olarak tanımladı.

İSTİSMAR ORTAYA ÇIKACAK DİYE HASTANEYE GÖTÜRMEDİ

McDonald yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu davadaki kanıtları dikkatle incelemek için yüzlerce saat harcadıktan sonra bulduklarımız sadece korkunç olarak tanımlanabilir."

"Chulo hapsedilmiş, dövülmüş ve bir zımba tabancası kullanılarak duvara bağlanmıştı. Ağır şekilde yaralanmıştı ama annesi tıbbi muayenenin istismarı ortaya çıkaracağını bildiği için tıbbi tedaviye götürülmemişti."

McDonald, suçlamaların duyurulduğu bir basın toplantısında, ikilinin Chulo'yu hapsettiklerini ve ağılda tahta bir çıta üzerinde uyumaya zorladıklarını açıkladı. Ayrıca, düzenli olarak dayak yediği ve parmakları da dahil olmak üzere baştan aşağı vücudunu kaplayan kesikler, çürükler ve sıyrıklar olduğu bildirildi.