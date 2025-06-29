Annesinin ölümünün ardından günlerce yalnız kaldı! Küçük bebek sonunda kurtarıldı

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrinde küçük bir bebeğin annesinin ölümünün ardından günlerce yanında tek başına kaldığını belirledi. Polis, ihbar üzerine gittiği evde annenin yerde hareketsiz, bebeğin ise yatakta olduğunu görünce harekete geçti.

ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrindeki polis, annesinin ölümünün ardından günlerce onun yanında bir başına kalan küçük Harmony adındaki bebeği kurtardı. ABD merkezli CBS News haber kanalının haberine göre, yetkililer, mayıs ayında yaşanan olay hakkında cuma günü açıklama yaptı.

Phoenix polisi, 14 Mayıs tarihinde çiçeği burnunda annenin komşusundan bir ihbar alındığını, komşunun yakın zaman önce doğum yapan komşusundan günlerdir haber alamadığını anlattığını aktardı. Polis, bunun üzerine kadının yaşadığı apartmana gitti.

AŞIRI ZAYIF VE GÜÇSÜZ KALMIŞ

Phoenix Polis Departmanı’nın paylaştığı vücut kamerası görüntülerinde polis memurlarının dairenin kilitli olmayan penceresinden içeri baktığı görüldü. Polisler, bu sırada yerde bir kadının yattığını gördü.

Bunun üzerine daireye giren polis memurları, yatakta yatan ve gözle görülür bir biçimde zayıflamış ve güçsüz kalmış bir bebeği kurtardı. Kamera görüntülerinde polis memurlarından birinin bebeği dikkatlice pusete koyduğu, ardından bebeği bir başka polise teslim ettiği de görüldü.

Polisin açıklamasına göre, Phoenix İtfaiyesi personeli, bebeği tedavi için hastaneye kaldırdı. Polis, bebeğin tamamen iyileşmesinin beklendiğini bildirdi.

Maricopa County Adli Tıp Kurumu annenin ölüm sebebini araştırırken, ölü bulunan kadının 31 yaşında ve isminin Jade Hardin olduğu kamuoyu ile paylaşıldı.