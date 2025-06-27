Bebek arabası kullanıp böyle kandırıyorlarmış! Dilencilerin kavgasında her şey ortaya çıktı

Bursa'da şehrin en işlek caddelerinden birinde mıntıka paylaşımı yapamayan 2 dilenci grubu birbirine girdi. Kendilerini acındırıp para alabilmek için yanlarında bebek arabası gezdiren iki farklı dilenci grubu arasında tekme tokat kavga çıktı. Kavga sırasında bebek arabalarından biri orta refüjden yola inip ilerlemeye başladı. Üzeri açılan bebek arabasında bebeğin olmadığı dilencilerin istismar yoluyla vatandaşları nasıl kandırdıkları bir kez daha gözler önüne serildi. Kavgaya tutuşan dilencileri yoldan geçen vatandaşlar güçlükle ayırabildi. O anları bir vatandaş saniye saniye kaydetti.