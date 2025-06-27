Korkusuz yılan avcısı! 1.5 metrelik sürüngeni yakaladı, dükkanında misafir etti

Sivas’ta bir işyerinin önündeki 1 buçuk metrelik yılanı fark eden Şafak Şimşek, çevredekilerinin şaşkın bakışları arasında yılanı eliyle yakaladı. Dükkânın yan tarafında bulunan halk pazarına getirilen meyve ve sebzelerin arasında geldiği tahmin edilen yılanla adeta oyun oynayan Şimşek, yılanı bir gece dükkânında misafir etti. Ertesi gün sabahın erken saatlerinde yılanı doğal yaşam alanına bırakan Şimşek, heyecan dolu anları saniye saniye görüntüledi. Yılanı yakalarken hiç korkmadığını belirten Şimşek, "Yılanı eline aldığımda insanlar şok oldu kaçışmaya başladı" diye konuştu.