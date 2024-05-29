Antik Mısır'da beyin tümörü ameliyatı! 4 bin yıl önce kansere çözüm aradılar

29 May 2024 11:20 - Güncelleme : 29 May 2024 11:47

İspanya'da yapılan bir araştırma, M.Ö. 2500 ve M.Ö. 500 yıllarındaki kafatasları üzerinde yapılan incelemeyle Antik Mısır'da beyin tümörü ameliyatları yapıldığını ortaya çıkardı. 4 bin yıldan da eski kafataslarında kesik ve tümör izleri bulundu.

Bulgular, 30'larındaki bir erkekte ve 50'li yaşlarındaki bir kadında keşfedildi. Her iki kafatasında da hasarlı kemikler ve kesikler bulundu. Bu insanların beyin tümörüne sahip olduğu ve bu nedenle ameliyat yapıldığı anlaşıldı.

İspanya'daki Santiago de Compostela Üniversitesi'nden Profesör Edgard Camaros, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bu, eski Mısır tıbbının kanserle nasıl başa çıkmaya veya incelemeye çalıştığına dair benzersiz bir kanıt. Tıbbın tarihini anlamak için olağanüstü yeni bir perspektif sunuyor.''

KANSERİ ANLADILAR AMA TEDAVİ EDEMEDİLER

The Sun'ın haberine göre, Mısırlıların metal işleme konusunda yetenekli oldukları ve dekorasyon yapmak için bakır, demir ve altın kullandıkları biliniyor. Ayrıca, diş çürüklerini metal dolgularla doldurmak, kırık kemikleri atellerle sabitlemek ve bal ve bitkilerle hastalıkları iyileştirmek gibi tıbbi deneyler yaptılar.

Bu bulgular, eski Mısırlıların kanseri anladığını ancak tedavi edemediğini gösteriyor. Kanserin, insanların o dönemde uzun süre yaşamamaları nedeniyle eski Mısır'da daha nadir olduğu düşünülüyor.

Araştırmacı Tatiana Tondini, "Eski Mısırlılar karmaşık kırıkları tedavi edebilmiş olsalar da, kanser hala tıbbi bilgi açısından bir sınırdı," diye ekledi.