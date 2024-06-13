Apple yapay zeka hamlesinin ardından yeniden bir numara!
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
13 Haziran 2024 09:21 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 09:24
Dünyanın en değerli markalarından biri olan Apple, geçtiğimiz günlerde, geride kaldığı yapay zeka yarışı için yeni bir hamlede bulunmuştu. Bu hamlenin ardından bir kez daha dünyanın en değerli şirketi oldu.
ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, çarşamba günü TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak hisse başına 215,62 dolara yükseldi. Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3,31 trilyon dolara ulaştı.
OPENAI İLE ORTAKLIK YAPACAK
Böylece, Microsoft'un 3,27 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Apple, dünyanın en değerli şirketi ünvanını da geri aldı.
Apple, hafta başında "Apple Intelligence" adını verdiği yeni yapay zeka teknolojisini tanıtmış, akıllı kişisel asistanı Siri'ye sohbet robotu ChatGPT'nin entegrasyonu için OpenAI ile ortaklık yaptığını duyurmuştu.
HİSSELERİ ARTTI
Yeni yapay zeka hamlelerini açıklamasının ardından Apple'ın hisseleri salı günü yüzde 7'den fazla artmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı