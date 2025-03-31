Araba çalmak için girdi, mahsur kaldığını zannedip polisi aradı! Başarıyla çaldığı tek şey vardı

ABD'nin Teksas eyaletinde bir araba galerisine giren acemi hırsız, camı kırarak girerken yaralandı. Galeriden çıkmak istediğinde yeniden kırdığı camdan dışarı çıkamayınca ise polisi aramak zorunda kaldı. Acemi hırsızın galeriden başarıyla çaldığı ise bir şey vardı.

ABD'nin Teksas eyaletinde bir soyguncu, araba galerisine camı kırarak girdi. Kırık camların arasından geçerken kendini yaralayan acemi hırsız, çıkmak istediğinde ise yeniden camların arasından geçmeye cesaret edemedi. Galeride mahsur kaldığını düşünen soyguncu, polisi arayıp yaptıklarını itiraf etti.

MAHSUR KALDIĞINI ZANNETTİ

Yetkililer, Megallon'un kırık camlardan binaya girdiğini, bayiden başka çıkışlar olmasına rağmen aynı yoldan çıkamayacağını düşünerek polisi arayarak yardım istediğini anlattılar.

KİLİTLENMEMİŞ KAPILAR VARDI

Kamuoyu Bilgilendirme Görevlisi Andy Erbaugh, Fox News Digital'e, "Bayideki bir camı kırıp içinden sürünerek geçtiği için vücudunda kesikler vardı. Oysa onun dışarı çıkması için kullanabileceği birkaç kilitlenmemiş kapı vardı'' dedi.

Acemi hırsız önce bir hastaneye götürüldü, tedavisinin ardından ise soygundan tutuklandı.

ÇALMAYI BAŞARDIĞI BİR ŞEY VAR

Galeri sahibi, tesislerindeki tek hasarın kırık cam olduğunu ve onun da değiştirileceğini söyledi. Çalışanlar ise acemi hırsızın başarıyla çalabildiği tek şeyin bir satış görevlisinin masasından şeker alması olduğunu ifade ettiler.