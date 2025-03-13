Aracıyla dere yatağına düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi! Ailesinin umutlu bekleyişi mutlu sonla bitti

ABD'nin Indiana eyaletinde bir kadın, arkadaşlarının yanına giderken kaza yaptı ve 6 gün boyunca sıkışıp kaldığı arabada kurtarılmayı bekledi. 3 çocuk annesi kadının şansı ise ortadan geçen bir işçi oldu.

ABD'nin Indiana eyaletinde, annesinin yanından ayrılıp arkadaşlarının yanına gitmek için ayrılan Brieonna Cassell, dere yatağından geçerken kaza yaptı. Diğer araçların göremeyeceği bir şekilde aracında sıkışıp kalan 41 yaşındaki Cassell, 6 gün boyunca kurtarılmayı bekledi. Soğuk hava ve kaza nedeniyle meydana gelen ağır yaralarına rağmen hayatta kalmayı başaran 3 çocuk annesi, günlerce yardım bekledi.

İŞÇİ SAYESİNDE KURTULDU

Cassell'den haber alamayan ailesi polise haber verdi fakat ekiplerin aramasından bir sonuç çıkmadı. Cassell'i kurtaran ise bölgedeki bir drenaj işçisiydi. İşçi hasarlı aracı gördüğünde içinde sıkışıp kalan Cassell'i fark etti.

Chicago'dan 130 kilometre uzaklıktaki Brooks kasabasında kaza yapan Cassell'i fark eden işçi, polislere haber verdi. Cassell'in yanına ilk gelen Jeremy Vanderwall, o anları şöyle anlattı:

"Ona, 'Bu sen misin? Ailen seni arıyordu, sosyal medyada her yerde kayıp ilanların var. Bu kadar uzun süre burada kaldığına inanamıyorum' dedim"

Cassell'in babası Delmar ise ''Dayanılmaz bir acı içindeydi, yardım çığlıkları atıyordu. Arabaların geçtiğini duyabiliyordu ama kimse onu duyamıyordu" dedi.

UYUYAKALDI, DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Cassell'in uyuyakalması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği, ağır bacak yaralanmaları ve direksiyonun altına sıkışması nedeniyle araçtan çıkamadığı ortaya çıktı.