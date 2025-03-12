Seneler sonra bir ilk olacaktı! Yargıç 'zalimce ve olağan dışı bir ceza' diyerek engel oldu

ABD'nin Louisiana eyaletinde bir kişi 15 yılın ardından ilk kez nitrojen gazı kullanılarak idam edilecekti. Federal yargıç, 'zalimce ve olağan dışı' olduğunu belirtti ve durdurma kararı aldı.

ABD'nin Louisiana eyaletinde mahkum Jessie Hoffman Jr, 18 Mart günü nitrojen gazı kullanılarak idam edilecekti. Bölge Mahkemesi Yargıcı Shelly Dick, nitrojen gazı kullanılarak gerçekleştirilmesi planlanan idamı durdurma kararı aldı. Yargıç Dick, nitrojen gazı yöntemiyle idam edilmesini engelleyen ihtiyati tedbir kararına hükmetti.

''ZALİMCE VE OLAĞAN DIŞI''

Yargıç Dick, kararında, nitrojen gazıyla oksijen yetmezliğine (hipoksi) yol açılmasının, ABD Anayasası'nın Sekizinci Değişikliği kapsamında "zalimce ve olağan dışı bir ceza" olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, Louisiana Başsavcısı Liz Murrill, eyaletin karara derhal itiraz edeceğini duyurdu.

15 YIL SONRA İLK OLACAKTI

Bu, Louisiana'da son 15 yılda gerçekleştirilecek ilk idam olacaktı. Hoffman, şubat ayında eyalete açtığı davada idamının durdurulmasını talep etmişti. Hoffman'ın avukatları, geçen hafta yapılan duruşmada, nitrojen gazıyla idam yönteminin ABD Anayasası çerçevesinde "zalimce" olduğunu savunmuştu.