Havalimanına gizlice sokmaya çalıştı! Pantolonundan çıkanı görünce polisler bile şoke oldu

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir havalimanında güvenlikten geçen adamın pantolonundan çıkan görevlileri şoke etti. Güvenlik müdürü daha önce bıçak ya da silahları üzerinde taşıyan insanlara şahit olduklarını fakat bu durumun bir ilk olduğunu söyledi.

New Jersey'de bulunan Newark Uluslararası Havalimanı'nda bir adam vücut tarayıcısından geçtiği sırada alarmlar çaldı. Güvenlik görevlileri üst araması yaptı. Polis memurları, adama ne sakladığını sorduğunda ise adam hiç inkar etmeden pantolonunun içinden havluya sarılı bir kaplumbağa çıkardı.

NEDEN SAKLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis memurları ve güvenlik görevlileri, adamın pantolonundan kaplumbağa çıkarmasıyla neye uğradıklarını şaşırdı. Kaplumbağanın popüler evcil hayvan olan kırmızı kulaklı su kaplumbağası olduğu anlaşıldı.

Polis neden gizlice kaplumbağayı sokmaya çalıştığını sorduğunda ise evcil hayvanına daha önce el konulduğunu, Liman İdaresi polisi tarafından havalimanından dışarı çıkarıldığını söyledi.

Kaplumbağayı pantolonunda saklayan adamın herhangi bir suçlama ya da cezayla karşı karşıya kalıp kalmayacağı henüz bilinmiyor.

''İLK KEZ BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞTIK''

TSA New Jersey Federal Güvenlik Müdürü Thomas Carter, "Yolcuların bıçak ve diğer silahları üzerlerinde, ayakkabılarında ve bagajlarında saklamaya çalıştıklarını gördük ancak bunun pantolonunun ön kısmında canlı bir hayvan saklayan biriyle ilk karşılaşmamız olduğunu düşünüyorum" dedi.