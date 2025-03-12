Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

Havalimanına gizlice sokmaya çalıştı! Pantolonundan çıkanı görünce polisler bile şoke oldu

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir havalimanında güvenlikten geçen adamın pantolonundan çıkan görevlileri şoke etti. Güvenlik müdürü daha önce bıçak ya da silahları üzerinde taşıyan insanlara şahit olduklarını fakat bu durumun bir ilk olduğunu söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Havalimanına gizlice sokmaya çalıştı! Pantolonundan çıkanı görünce polisler bile şoke oldu
KAYNAK:
NYP
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 15:03

New Jersey'de bulunan Newark Uluslararası Havalimanı'nda bir adam vücut tarayıcısından geçtiği sırada alarmlar çaldı. Güvenlik görevlileri üst araması yaptı. Polis memurları, adama ne sakladığını sorduğunda ise adam hiç inkar etmeden pantolonunun içinden havluya sarılı bir kaplumbağa çıkardı.

NEDEN SAKLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis memurları ve güvenlik görevlileri, adamın pantolonundan kaplumbağa çıkarmasıyla neye uğradıklarını şaşırdı. Kaplumbağanın popüler evcil hayvan olan kırmızı kulaklı su kaplumbağası olduğu anlaşıldı.

Polis neden gizlice kaplumbağayı sokmaya çalıştığını sorduğunda ise evcil hayvanına daha önce el konulduğunu, Liman İdaresi polisi tarafından havalimanından dışarı çıkarıldığını söyledi.

Kaplumbağayı pantolonunda saklayan adamın herhangi bir suçlama ya da cezayla karşı karşıya kalıp kalmayacağı henüz bilinmiyor.

''İLK KEZ BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞTIK''

TSA New Jersey Federal Güvenlik Müdürü Thomas Carter, "Yolcuların bıçak ve diğer silahları üzerlerinde, ayakkabılarında ve bagajlarında saklamaya çalıştıklarını gördük ancak bunun pantolonunun ön kısmında canlı bir hayvan saklayan biriyle ilk karşılaşmamız olduğunu düşünüyorum" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çocukları için pembe su tabancası alıp kanunu çiğnedi! Cezası kesildi
Hayatını kaybeden köpeğini klonladı! İnternet ikiye bölündü
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.