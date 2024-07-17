Aralarındaki yaş farkı dudak uçuklattı! Genç kadın, huzurevinde tanıştığı adamla evlendi

17 Temmuz 2024 14:54 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 14:57

Çin'in Sohu web sitesinde yer alan bir habere göre, genç kadın Xiaofang ile yaşlı adam Bay Li arasındaki ilişki, ortak ilgi alanları ve hobileri sayesinde gelişti. Xiaofang, bir huzurevinde gönüllü olarak çalışırken Bay Li ile tanıştı ve ikili kısa sürede sıkı dost oldu.

Emeklilerin bakımı gibi işlerle ilgilenen genç kadın, kısa sürede aşık olduğunu söyledi.

GENÇ KADININ AİLESİ KARŞI ÇIKTI

Aşklarının karşılıklı olduğu anlaşılınca evlenmeye karar veren çifte, genç kadının ailesi karşı çıktı. Taraflar arasındaki 57 yaş fark nedeniyle tepkiler büyüdü. Genç kadın ise, adamın "olgunluğuna ve bilgeliğine" aşık olduğunu ifade etti.

Genç kadının ailesiyle bağlarını kopardığı ve çiftin sade bir düğün yaparak evlendiği belirtildi.