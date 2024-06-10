Aralıklı orucu dünyaya sevdiren doktor Yunan adasında ölü bulundu

10 Haziran 2024 07:18 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 07:19

Yunanistan'da tatil yaparken günlerdir kayıp olan yaptığı programlarıyla da ünlü olan ünlü İngiliz doktor Michael Mosley'in cesedi bölgede çekim yapan gazeteci tarafından fark edildi.

Günlerdir Yunanistan'ın Sömbeki (Simi) adasında kayıp olan ünlü İngiliz doktor ve televizyon sunucusu Michael Mosley'in cansız bedeni, pazar günü öğle saatlerinde adadaki bir plajın yakınlarında bulundu.

Yunan televizyon kanalı ERT, muhabirlerinin Agia Marina plajına birkaç metre mesafede bulunan kayalık bir yamacın kıyısında, tekneden çekim yaparken bir ceset fark ettiğini bildirdi. Sömbeki Belediye Başkanı Lefteris Papakalodoukas ise daha sonra cesedin Mosley'e ait olduğunu doğruladı.

EŞİ DOĞRULADI: TIRMANIŞ YAPARKEN YANLIŞ ROTAYA SAPMIŞ

Dr. Michael Mosley'nin eşi, Mosley'nin öldüğünü doğruladı. Clare Bailey Mosley, eşinin dağlık bir bölgede tırmanış yaparken yanlış bir rotaya saptığını ve arama ekipleri tarafından kolayca görülemeyeceği bir yerde yığıldığını söyledi.

Clare Bailey Mosley yaptığı açıklamada, "Michael maceracı bir adamdı, onu bu kadar özel kılan şeylerden biri de buydu" dedi.

Clare, "Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Harika, komik, nazik ve zeki eşim Michael'ı kaybetmiş olmak çok zor. Birbirimizi çok seviyorduk ve birlikte çok mutluyduk. Dünyanın dört bir yanından gelen sevgi dolu mesajlar ailemi ve beni teselli etti. Michael'ın birçoğunuz için çok şey ifade ettiği açık. Michael ile bu hayatı yaşadığım için çok şanslıyım" ifadelerini kullandı.